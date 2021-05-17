Esnaf örgütleri: Kimse bu şartlarda ayakta kalamaz

Kademeli normalleşme planı çerçevesinde açılmaları 1 Haziran'a ertelenen meslek kollarının üye olduğu Esnaf ve Ticaret Oda başkanları yaptıkları açıklamalarla, üyelerinin artık dayanacak gücü kalmadığını, bıçağın kemiğe dayandığını, bu şartlarda kimsenin ayakta kalamayacağını dile getirdi. Salgının başından beri en dikkat çekici çıkışları yapan başkanlar, esnafın desteklenmesini istedi.

“ARTIK DAYANACAK GÜÇ KALMADI”

Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, ay sonuna kadar uzatılan yasakların, zaten dibe vurmuş olan pek çok sektörü artık içinden çıkılmaz derecede zor durumda bıraktığını söyledi. Akdoğan “Üyelerimizin artık dayanacak gücü kalmadı, finansal sorunlarına acilen çözüm bulunmalı. Turizm sezonunda da belirsizlik sürüyor. Kaybedilen zamanı telafi etmek çok zor. En kısa sürede faizsiz kredi ötelemeleri, vergi-SGK pirim borçlarının silinmesi, üyelerimize nefes aldıracak karşılıksız nakdi desteklerin hayata geçmesi çok önemli. En önemlisi de kapalı olan işletmelerin tedbirlere uyarak kapılarını bir an önce açması gerekiyor. Aksi halde bu zorlu süreçte ayakta kalmak çok zor” şeklinde konuştu.

“SON DÜZLÜKTEYİZ”

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahattin Çetindoğan, esnafın son düzlükte olduğunu, gün geçtikçe ayakta kalmalarının zorlaştığını dile getirdi. Çetindoğan; “Kimse bu şartlarda ayakta kalamaz. Bir yılı aşkın süredir çalışmayan esnafı ayağa kaldırmak için kira desteği yeterli değil. Esnafımız için faizsiz ve ertelemeli kredi desteği istiyoruz” diyerek şu ifadeleri kullandı; “Temsilcisi olduğum esnaf ve sanatkar adına belirtmeliyim ki artık dayanacak gücümüz kalmadı, bizler son düzlükteyiz ve gün geçtikçe ayakta kalmamız zorlaşıyor.”

“BIÇAK KEMİĞE DAYANDI”

İçişleri Bakanlığı Genelgesi’nin acilen revize edilmesi gerektiğini söyleyen Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanı Ahmet Çalım, “Artık bıçak kemiğe dayandı. Yeni normalleşme genelgesinde başta yeme içme sektöründe olmak üzere bir çok iş dalı maalesef yine açılmıyor. Bir çok iş dallarımızın artık kapalı kalmaya tahammülleri kalmadı. Her seferinde faturanın küçük esnafa kesilmesi artık dayanılmaz bir noktaya geldi. AVM'lerin açık olduğu bir ortamda küçük esnafın kapalı olması hiç bir hakka ve mantığa sığmıyor” tepkisini dile getirdi.

“ÜYELERİMİZİN ÇİLESİ UZADI”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olan Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken’de dikkatleri desteklere çekerek, “17 günün ardından ay sonuna kadar üyelerimizin çilesi uzadı. Zaten 1 yılı aşkın süredir dayanacak gücü kalmamış olan üyelerimize direk nakdi destek, faizsiz kredi ötelemesi, faizsiz yeni kredi, vergi, SGK prim borcu silinmesi ve benzeri destekler elzem olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.