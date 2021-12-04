Esnaftan Bağ-Kur prim ödemelerinde kolaylık talebi

TESK Başkanı Palandöken, esnafın mevcut ekonomik ortamda en önemli ödeme kalemlerinden Bağ-Kur primlerini ödemekte zorlandığına dikkat çekerek, "Bu primlerde indirim bekliyoruz. Düzenli Bağ-Kur ödeyenler için indirim yüzde 10’a çıkarılmalı" taleplerinde bulundu.

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Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın Bağ-Kur primlerinin yüksek olduğuna dikkat çekerek, hem ücretlerde hem ödeme şekillerinde değişiklik yapılması gerektiğini talep etti.

Palandöken, “Esnafımız gerek pandemi şartları gerek kur yükselmesi gibi durumlar nedeniyle ekonomik olarak zorlanıyor. Bu da en önemli ödeme kalemlerinden biri olan Bağ-Kur primlerini ödemesini zorlaştırıyor” dedi.

“Bu nedenle en düşüğü 1055 Lira olan primlerin düşürülmesi esnafımıza çok büyük rahatlama getirir” diyen Palandöken, “Fakat asgari ücrete gelecek zam oranıyla birlikte yeni yılda Bağ-Kur primleri de aynı oranda zamlanacak. Esnafımızın indirime ihtiyacı varken gelecek sene Bağ-Kur primlerine zam yapılmamalı” diye konuştu.

‘DÜZENLİ ÖDEYENLERE YÜZDE 10 İNDİRİM YAPILMALI’

Düzenli primi ödeyebilen esnafa da teşvik edici adımlar atılması gerektiğine değinen “Palandöken, “Kendi Bağ-Kur primini ve çalışanlarının primlerini düzenli ödeyenler için 2016'dan beri devam eden yüzde 5'lik indirim söz konusu. Fakat bu oran yeni yılda yüzde 10'a çıkarılmalı ve bunun gibi ödemeyi kolaylaştıracak, düzenli ödemeyi teşvik edecek çeşitli kolaylıklar sağlanmalı” dedi.

Palandöken, “Öte yandan Bağ-Kur prim ödemelerinde kredi kartı ile ödemelerde 26,38 liraya kadar ek hizmet ücreti de alınıyor. Kredi kartı ile ödemek isteyen esnafımızdan online website üzerinden alınan hizmet ücreti alınmamalı. Bunun gibi uygulamalar yapılması ve primlerin düşürülmesi esnafımız için ve devletimiz için önemli bir adım olacaktır. Esnafı korumak ekonomiyi korumaktır” diye konuştu.

‘EMEKLİLİK YAŞI GELEN DE UNUTULMAMALI’

Emeklilik yaşı gelip prim gününü doldurmayan esnaf için de müjdeli haberler gelmesini bekleyen Palandöken, şöyle devam etti:

“Emeklilik yaşı gelen fakat oda ve vergi kaydı olup Bağ-Kur kaydı olmayan esnafımız da unutulmamalı. Esnafımız hafta sonu bayram tatil ayırt etmeksizin SSK'lıya göre neredeyse iki kat fazla çalışıyor hem gün olarak hem de saat olarak. SSK'lı olanlar 7 bin 200 prim gün sayısı ile emekli oluyorken, esnafımız 9 bin günü doldurmak zorunda. Bu yaklaşık 5 yıllık fark ile ilgili de çalışma yapılmalı ve uzun zamandır bu konuda müjde bekleyen esnafımız rahatlatılmalı.” (İHA)



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