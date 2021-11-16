Faiz bütçeden 10 ayda 156 milyar TL yuttu

Bütçe adeta faize çalışıyor. Bütçeden faize giden para geçen ekim ayında 14.3 milyar liraya, ocak-ekim aylarını kapsayan 10 ayda da 156 milyar 573 milyon liraya çıktı.

Erdoğan SÜZER

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ekim ayı bütçe verilerine göre, yılbaşından bu yana kamu bütçesinden 1 trilyon 183 milyar liralık harcama yapıldı. Buna karşılık aynı dönemde kamunun elde ettiği gelir 1 trilyon 104 milyar lirada kaldı. Böylece bütçe yılın ilk 10 aylık dönemini 78.5 milyar lira açıkla tamamladı. Geçen yıl aynı dönemde bütçe açığı 145 milyar lira olmuştu.

Yılın ilk 10 ayında devletin mal ve hizmet alımı geçen yıla göre 20 milyar liradan fazla artarak 84 milyar lirayı aştı. Cari transfer kaleminden yapılan harcama 481 milyar liraya dayanırken, yatırıma yönelik harcamalar 77 milyar lira oldu. 156 milyar liralık faiz harcaması devletin genel harcama sıralamasında ilk 3'e girdi.

10 ayda hükümet halktan ve şirketlerden toplam 904.5 milyar lira vergi topladı. Geçen yıl aynı dönemde toplanan vergi 655 milyar lirada kalmıştı. Devletin faiz, pay ve cezalar yoluyla halktan topladığı para 71 milyar liradan 99.5 milyar liraya çıktı. Bütçeye gelen bağış ve yardımların tutarı ise 13.3 milyar liraya ulaştı. Bütçeye büyük bölümü Merkez Bankası'ndan olmak üzere kamu kurumlarından gelen kâr payı tutarı 51.5 milyar lira oldu.

Örtülü ödenekten 2.1 milyar TL harcandı

Bu yıl ekim ayında gizli hizmet giderleri kaleminden 310 milyon 983 bin liralık harcama yapıldı. Böylece yılın ilk 10 ayında devlet bütçesinden yapılan örtülü ödenek kullanımı toplam 2 milyar 166 milyon 310 bin liraya ulaştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu kalemden bu yıl en yüksek harcamayı 463 milyon lirayla haziran ayında yapmıştı.