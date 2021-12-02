Faizde ve dolarda kafa karıştıran mesajlar

Cumhurbaşkanı "seçime kadar faiz indirimlerine devam" mesajı verirken bugün yatırımcılara hitap eden Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, "bu ay sınırlı bir indirim sonrası faizde beklemeye geçme" sinyali verdi. Bir yandan kur artışının cari denge için olumlu olduğu söylenirken, bir yandan da kura müdahalenin devam edebileceği mesajı geldi.

Emre DEVECİ

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Türk lirasında son dönemde hızlanan değer kaybı ekonomiyi sarsarken, Ankara’dan faiz ve kur politikalarına ilişkin kafa karıştıran mesajlar gelmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önceki gece katıldığı televizyon programında “seçime kadar faiz indirimlerine devam” mesajı vermiş ve “Biz inşallah seçim öncesine kadar ciddi manada bu faizin düştüğünü ve bu kuru tetikleyen faizin düşüşüyle kurda da olumlu bir iyileşmenin olduğunu göreceğiz. Buna enflasyon da dahil” ifadelerini kullanmıştı.

Aynı Erdoğan, 23 Kasım’da yaptığı açıklamada, kur artışının ekonomiye olumlu etkisi olduğunu belirterek “Kurdaki yükselişe bağlı olarak kimi ürünlerde ortaya çıkan fiyat artışı ise yatırımı, üretimi ve istihdamı doğrudan etkilemez. Tam tersine kurdaki rekabet gücü; yatırımda, üretimde ve istihdamda artışa yol açar” demişti.

Erdoğan’ın bu iki açıklaması da Türk lirasında çok sert değer kaybını beraberinde getirmiş ve dolar/TL 13,95’i görmüştü.

KAVCIOĞLU’NDAN ‘ARALIKTA SON’ MESAJI

Öte yandan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ndan faiz konusunda bugün yapılan yatırımcı toplantısında Erdoğan’dan farklı yönde mesajlar verdi.

Kavcıoğlu, “Faiz indirimleri için sınırlı alanımız kaldı. Bu alanı büyük ölçüde bitirdiğimizi düşünüyorum” sözleriyle faiz indirimlerinin 16 Aralık toplantısında durabileceğinin sinyalini verdi.

Bu açıklamayı sozcu.com.tr’ye değerlendiren İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Sezgin, “sınırlı alan” vurgunun son faiz indirimi karar metninde de yer aldığını hatırlattı ve metindeki ifadeleri teyit eden bir açıklama yaptığını söyledi.

Nitekim, söz konusu metinde “Kurul, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin 2022 yılının ilk yarısı boyunca da etkisini sürdürmesini beklemektedir. Kurul, bu etkilerin ima ettiği sınırlı alanın kullanımını Aralık ayında tamamlamayı değerlendirecektir.” denmişti.

Sezgin, Kavcıoğlu’nun bugünkü açıklaması sonrasında, 16 Aralık’taki TCMB toplantısında 100 baz puan daha indirim yapılması yönündeki beklentisini koruduğunu, faiz indirimlerine de 2022 ortasına kadar ara verilmesi sinyali aldığını söyledi.

MÜDAHALENİN DEVAMI GELECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı ve genel olarak ekonomi yönetiminden, “düşük faiz ve yüksek kur sayesinde cari fazla vereceğiz” mesajlarıyla yeni bir ekonomi politikasına geçildiği ilan edilirken, bir yandan da kuru düşürmek üzere Merkez Bankası rezervleri devreye sokuldu.

Dün TCMB, yaklaşık 1 milyar dolarlık satış yaparak kurlara müdahale etti ancak bir ara 13,50’den 12,50’ya gerileyen kur, tekrar 13,50’ye geldi.

Kavcıoğlu, bugünkü toplantıda “Kurlarda aşırı oynaklık da istenen bir durum değildir. Merkez Bankası belirli koşullar altında kalıcı yön amacı taşımadan sadece aşırı oynaklığa müdahale edebilmektedir” dedi.

Sezgin, Kavcıoğlu’nun kur müdahalesi için oynaklık ve piyasanın likidite ihtiyacına göre karar verdiklerini, piyasanın kendi kendine dengeye gelmesini istediklerini, makro temellerden kopuk fiyatlama olduğunu ve müdahaleleri şeffaf yaptıklarını vurguladığını, bundan sonra müdahale olursa da oynaklığı sınırlayıcı yönde sınırlı müdahale olacağı mesajını verdiğini dile getirdi.

DÖVİZ HESAPLARI İÇİN ADIM MI ATILACAK?

Kavcıoğlu’nun toplantıdan yansıyan bir diğer dikkat çekici ifadesi, “Döviz mevduatlarının TL enstrümanlara geçişini teşvik etmek için yakında düzenleme yapacağız” olmuştu.

Sezgin, Kavcıoğlu’nun TL mevduatlarda artış olduğunu, TL’nin tercih edildiğini, döviz hesaplarında artış olmadığını söylediğini, mevcut döviz hesaplarından TL’ye geçişi teşvik etmek istediklerini söylediğini aktardı.

Sezgin, bu teşvikin zorunlu karşılık düzenlemesi ve yatırım fonları bağlamında olabileceğinin söylendiğini aktardı.

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