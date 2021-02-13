Faizsiz konuta helal sermaye aranıyor

Son dönemde hemen her köşe başında açılan ve konut hayali kuranlara faizsiz konut edindirme taahhüdünde bulunan şirketlere çeki düzen verecek yasa teklifi nihayet Meclis'e geldi. Yeni bir banker ya da yeşil sermaye mağduriyetinin önünü kesmek amacıyla getirilecek düzenlemeyle birlikte, sektörde adeta pıtrak gibi çoğalan 50'yi aşkın şirketten 6 ay içinde en az 5 milyar lira para bulmaları istenecek. Şirketlerin büyük bölümü bu parayı bulamayacağı için sektöre faizsiz bankalarla Körfez sermayeli şirketlerin hakim olacağı ifade ediliyor.

BDDK'DAN İZİN ŞARTI

AKP Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi ve arkadaşlarının hazırladığı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, adeta “başı boş” kalan faizsiz konut ve taşıt edindirme kuruluşlarını tıpkı bankalar gibi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) bağlayarak katı kurallar içine almayı öngörüyor. Teklife göre, halen hiçbir sermaye ve “izin” şartı aranmaksızın kendi kendilerine kurulup çalışmaya başlayan şirketler artık BDDK'dan izin ve onay almadan tek bir şube dahi açamayacaklar. BDDK, bu alanda faaliyet göstermek isteyen şirketlere en az 100 milyon lira ödenmiş sermaye koymaları şartı getirecek. Ayrıca BDDK tarafından denetlenecek şirketlerin ilave sermaye koymaları da gerekebilecek. Elde edilen kaynaklar faizsiz finans sistemi içinde değerlendirilecek, klasik bankalar bu alana hiçbir şekilde giremeyecek.

250 BİN KİŞİ VAR

Halen sektörde faaliyet gösteren 50'nin üzerinde şirketin 250 bin civarında tasarruf sahibinden para topladığı belirtiliyor. Bu şirketlerden ilk 5'i 200 binden fazla müşteriyi elinde tutuyor. Teklif yasalaşırsa, bu şirketlerin 1 ay içinde yeni kanuna uyum sağlamaları, 6 ay içinde de sermaye şartını yerine getirmeleri gerekiyor. Bu da 5 milyar liradan fazla sermaye şartı anlamına geliyor.

KÖRFEZ SERMAYESİ GELECEK

Sektörde yasa yürürlüğü girerse, sermaye şartını sadece 5-6 şirketin yerine getirebileceği, geri kalanların büyüklerle birleşip faaliyetlerine son vereceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte yasal altyapının kurulmasıyla birlikte, özellikle kamu bankaları bünyesinde kurulan faizsiz katılım bankaları ile özel katılım bankalarının bu alana gireceği belirtilirken, Körfez sermayesinin de yatırım için yasayı beklediği öğrenildi. Küçüklerin ayıklanıp büyüklerin sisteme monte edilmesiyle faizsiz konut ve taşıt sisteminin 10 kata yakın büyüyeceği, böylece hükümetin ısrarla gelişmesini istediği faizsiz bankacılığın payının artacağı hesap ediliyor.