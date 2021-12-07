FED toplantısı ne zaman, faiz kararı ne olacak?

Yatırımcıların gözü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararlarında olacak. FED’in alacağı kararda artan koronavirüs vakalarıyla birlikte yeni kısıtlama önlemleri ve yüksek enflasyonun belirleyici rol oynayacağı belirtiliyor. Fed Başkanı Jerome Powell, gelecek yılın ortasında gerileyeceği tahmin edilen enflasyonun öngörüldüğü gibi düşmeyeceği ihtimaline merkez bankasının hazır olması gerektiğini söyledi. Açıklamaların ardından faizlerin tahmin edilenden daha erken artırılacağına yönünde oldu.

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FED toplantısı yakından takip edilirken yatırımcıların gözü merkez bankası yetkililerin açıklamalarında olcak. Fed Başkanı Jerome Powell, Fed yetkililerinin bu ayki toplantıda tahvil alımlarının azaltılması programının takvimini öne çekmeyi ele alacaklarını ve enflasyon için “geçici” tanımını kullanmayı bırakacaklarını söyledi. Yakından takip edilen ABD istihdam verileri, Fed’in faiz artırım takvimini öne çekmesine yol açabilir.

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED faiz toplantısı 14-15 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. FED faiz kararı 14 Aralık saat 21:00 itibari ile açıklanması bekleniyor.

ABD'DE FAİZ SİNYALİ

ABD’de enflasyonun yükselmeye devam etmesi ve ekonominin ivme kazanmasıyla birlikte ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, faizleri tahmin ettiklerinden daha erken artırma ihtimalini değerlendirmeye başladı.

Fed’in gevşek para politikasının en istikrarlı savunucularından Chicago Fed Başkanı Chales Evans, enflasyonun tahminlerinin aksine düşmemekte inat etmesi halinde 2022 yılında faiz artırılmasının uygun olabileceğini söyledi.

Evans, faiz artırımlarına 2022’de başlanmasına, altı ay öncesine kıyasla daha açık olduğunu ifade etti.

‘FAİZ GELECEK YILIN ORTASINDA ARTABİLİR’

Ayrıca Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de, istihdam artışının seyrine göre faizlerin gelecek yılın ortasından itibaren artırabileceğini ifade etti.

Bostic daha önce 2022’de faiz artırımı yapılması yanlısı Fed yetkilileri arasında yer almış olsa da, son açıklaması artık yılın ilk yarısında faiz artırıma doğru meyil ettiğini gösterdi