FED toplantısı ne zaman? FED faiz kararı bekleniyor…

Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı bekleniyor. Fed'in tahvil alımlarını azaltmaya başlayacağını açıklaması bekleniyor, ancak piyasaların odak noktası faiz oranlarındaki artış olacak. Fed toplantısı 2-3 Kasım tarihleri aralığında yapılacak.

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Fed varlık alımlarını azaltmaya yakın zamanda başlayacağını belirtmiş olsa da bunun faiz artırımlarının hemen yapılacağı şeklinde yönünde yorumlanmaması gerektiğini belirtmişti. Bu uyarıya rağmen piyasalarda gelecek yılın ikinci yarısında faiz artırımı yapılacağı planlanıyor. Dolar, ABD’de enflasyonun hızlanmasının Fed’in faiz oranlarında artırıma daha erken gideceği yönündeki ihtimalleri artırmasıyla geçtiğimiz günlerde, diğer başlıca para birimleri karşısında 2 buçuk haftanın en yüksek seviyesi yakınında işlem gördü.

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED faiz toplantısı 2-3 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. FED Başkanı Powell 3 Kasım saat 21:00 itibari ile faiz kararını açıklaması bekleniyor.

“ENFLASYON BEKLENENDEN KALICI OLABİLİR”

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) Genel Müdürü Agustin Carstens ve Güney Afrika Rezerv Bankası (SARB) Başkanı Lesetja Kganyago, Kovid-19 sonrasında merkez bankalarının karşı karşıya olduğu parasal ve finansal istikrar zorluklarına ilişkin düzenlenen bir panelde bir araya geldi.

Powell, panelde yaptığı konuşmada, ekonomik toparlanmanın “çok dengesiz” olduğunu ve enflasyonun beklenenden daha kalıcı olabileceğini belirtti.

Faizleri artırmak için erken olduğunu vurgulayan Powell, “Sabırlı ve çok dikkatliyiz.” ifadelerini kullandı.

Varlık alımlarını azaltma yolunda olduklarını belirten Powell, “Enflasyonun ısrarla daha yüksek seviyelere çıkması konusunda ciddi bir risk görseydik, fiyat istikrarını korumak için araçlarımızı kesinlikle kullanırdık.” dedi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ

Powell konuşmasında, mevcut yüksek enflasyon oranlarının, fiyat belirleyicilerinin gelecekte gereğinden fazla yüksek enflasyon olacağı beklentisine yol açtığını söyledi.

Enflasyonun yükselmesine neden olan küresel tedarik zinciri kırılmalarının tahmin edilenden daha uzun sürebileceğini belirten Powell, bu durumun muhtemelen gelecek yıla kadar devam edeceğini açıkladı.