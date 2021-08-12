Finlandiyalı Rovio, Türk oyun şirketi Ruby Games’i satın alıyor

Finlandiyalı oyun yazılım şirketi Rovio, İzmir merkezli Türk oyun şirketi Ruby Games'in tamamını satın alacak. Türk oyun sektörü, geçen yıl 1 milyar dolarlık eşiği aşarak ülkenin ilk unicorn'unu çıkarmıştı.

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Finlandiyalı oyun yazılım şirketi Rovio, dünya genelinde popüler oyunları üreten İzmir merkezli Ruby Games’in tamamını satın alacak.

Rovio tarafından yapılan açıklamada Ruby’nin tamamının birkaç dilim halinde beş yıl içinde satın alınacağı belirtildi, ancak toplam satın alma bedeline ilişkin net bir tutar telaffuz edilmedi.

YÜZDE 20’SİNİ 10 MİLYON DOLARA ALACAKLAR

Rovio, ilk aşamada Ruby’nin yüzde 20’sini 10 milyon dolar nakit bedelle satın alacak. İşlemin yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Şirket daha sonra Ruby’nin yüzde 50’sini, şirketin finansal göstergelerine bağlı olarak azami 80 milyon dolara satın alacak. Geri kalan paylar ise beş yıl içinde satın alınacak.

Ruby Games bu yılın ilk yarısında 7.8 milyon dolar satış geliri, 3.5 milyon dolar da FAVÖK elde etti. Şirket geçen yıl dört oyun, bu yıl ise üç oyun piyasaya sürdü. Açıklamaya göre Hunter Assassin adlı oyun geçen yıl dünya genelinde en çok indirilen altıncı oyun oldu.

TÜRKİYE’NİN İLK UNICORN’U OYUN ŞİRKETİ OLMUŞTU

ABD'li mobil oyun üreticisi Zynga Inc, geçen yıl 1,8 milyar dolara İstanbul merkezli Türk oyun şirketi Peak Games’i satın almıştı. Böylece Peak Games, 1 milyar dolar değerlemeyi aşarak Türkiye’nin ilk unicorn’u olmuştu.

Peak Games’in eski çalışanları tarafından kurulan Dream Games, iki ay önce 1 milyar dolar değerleme ile 155 milyon dolar yatırım almıştı.

ABD’li Zynga ayrıca, geçen yıl merkezi İstanbul'da bulunan hiper basit oyun üreticisi Rollic'in yüzde 80 oranında hissesini 168 milyon dolar nakit karşılığında satın almıştı. (REUTERS-SOZCU.COM.TR)

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