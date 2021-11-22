Fırıncılardan ‘makul zam’ açıklaması

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarındaki artışın süreceğine işaret ederek bunun 'makul düzeylerde' gerçekleşeceğini vurguladı. Balcı, "Vatandaşımız asla ama asla tedirgin olmasın" dedi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, son günlerde hemen her ilde zamlanan ekmek fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı.

Artan maliyetler nedeniyle zamların süreceğini ancak bunların ‘makul düzeylerde’ olacağına işaret eden Balcı, “Dün olduğu gibi bugün de gelen fiyat artışları makul seviyelerde değerlendirilerek, güncellenecektir” dedi.

‘VATANDAŞ ASLA TEDİRGİN OLMASIN’

Balcı, DHA’ya yaptığı açıklamada, istişare ve çözümden yana olduklarını, bu konuda da kapılarının herkese açık olduğunu vurguladı.

“Yaşanmakta olan bu hassas durumdan vazife çıkarmak isteyenlere karşı ‘dur’ dememiz gerekiyor” diyen Balcı, “Vatandaşımız asla ama asla tedirgin olmasın. Bu vesileyle, federasyonumuzun dışında yapılan açıklamalara da itibar edilmemesini rica ediyorum” diye konuştu.

ZAM ÜSTÜNE ZAM

İstanbul’un bazı ilçelerinde 1 Eylül’den itibaren 2,5 TL’den satılmaya başlanan ekmek fiyatlarındaki yüzde 25’lik artış, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 11 Kasım’daki meclis toplantısı sonrası resmileşmişti.

12 Kasım’dan itibaren İstanbul’da İTO’ya bağlı tüm fırıncılar 230 gram ekmeği 2,5 TL’den satmaya başlamıştı.

İstanbul’dan sonra Denizli’de de ekmek fiyatları 2,5 liraya çıkmış; aynı zammı Muğla takip etmişti. Muğla’nın Ortaca ilçesinde de geçen hafta itibarıyla 2 liraya satılan 240 gram ekmek 2.5 liraya, 2 liraya satılan simit de 3 liraya yükselmişti.

Fırıncılar, zamların gerekçesi olarak maliyetlerindeki ‘durdurulamayan artışları’ gösteriyor. Yalnızca un fiyatlarının yıl başından bu yana yüzde 40 zamlandığı belirtiliyor.

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