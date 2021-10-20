Fitch: Türk bankalarının notları baskı altında

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk bankalarının kredi notlarının zorlu faaliyet ortamı nedeniyle baskı altında kalmaya devam ettiğini açıkladı.

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Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, çoğu büyük Türk bankasının kredi notunun zorlu faaliyet ortamı nedeniyle baskı altında kalmaya devam ettiğini belirtti.

Türk bankacılık sektörü hakkında yayımladığı raporda Fitch faaliyet ortamının notunu ‘b+’ olarak belirledi.

Fitch’in bankacılık sektörü faaliyet ortamı hakkındaki notu Türkiye’nin makroekonomik ve politik oynaklığından, TL’nin zayıflığından, enflasyon baskılarından ve özellikle yüksek dış borç ve mevduat dolarizasyonu göze alındığında yatırımcı iştahına maruz kalınmasından kaynaklanan riskleri yansıtıyor.

SEÇİM VURGUSU

Fitch, Türkiye’de 2023’te yapılacak seçimin teşkil ettiği risklerin bankaları orta vadede daha da zorlayabileceğini belirtti.

Raporda TL’nin 2021’in ilk dokuz ayında dolar karşısında yüzde 16 değer kaybettiği ve eylülde 100 baz puan faiz indirimine gidilmesinin ardından tekrar baskı altında kaldığı ifade edildi.

Raporda bankaların varlık kalitesi faaliyet ortamında yaşanan oynaklık, dövizle borçlanma, TL’deki yüksek faiz oranları ve inşaat, emlak, enerji ve turizm gibi yüksek riskli sektörlere maruz kalma nedeniyle baskı altında kaldığı belirtildi. (REUTERS)

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