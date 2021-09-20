Geçim sıkıntısı değil hükümete komploymuş!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘fahiş fiyatla mücadele’ çıkışının ardından iktidar yanlısı medya, ‘Zam kumpası’ iddialarını ortaya atmaya başladı: Gıda enflasyonunun tek amacı var. Erdoğan’ı ve Cumhur İttifakı’nı devirmek.

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Milyonlarca kişi için temel beslenme ihtiyacı bile artık giderilemeyecek noktaya ulaşırken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen hafta “Enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığı konusundaki sıkıntıyı biliyoruz. En kısa sürede enflasyonu kontrol altına alarak raflardaki, etiketlerdeki fahiş artışların önüne geçeceğiz” açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve hükümet yetkililerinin ‘fahiş fiyatla mücadele' mesajının ardından iktidara yakın medya, Türkiye'deki geçim sıkıntısının, iktidarı itibarsızlaştırma çabası olduğunu yazdı.

‘AYARLARLA OYNANIYOR'

Günlük bir uygulama haline dönüşen zam haberlerini “fiyat güncellemesi, değişim” gibi kelime oyunları ile vatandaşa duyuran iktidara yakın medya, etiketlerdeki hızlı değişimin enflasyondan değil hükümete karşı komplodan kaynaklandığı yönünde teoriler yazmaya, zamların sorumlusu olarak gösterdikleri muhalefetin, Erdoğan'ı yıkmaya çalıştığını iddia etmeye başladı. “Bir el piyasa ayarlarıyla oynuyor, iktidar itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Fahiş zamlar vatandaşları çaresiz bırakırken, sorumlusu hükümetmiş algısı oluşturuluyor. Son 19 yılda Türkiye'yi dünyanın sayılı süper gücü haline getiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarı son dönemde piyasanın bilinçli olarak manipüle edilmesiyle itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor” iddiası ortaya atıldı.

AKP'nin 19 yıldır iktidarda olduğunu unutturmaya çalışan medyada öne sürülen iddialardan biri de şu: “Plan derin; halkın direncini pahalılık ve açlıkla kıracaklar. Gıda enflasyonunun tek amacı var: Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı devirmek. Venezuela'yı ne hâle getirdilerse aynını yapmak niyetindeler.”

‘Fahiş fiyat denetimi' hamlesi

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1.12, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19.25 artış kaydetti. Böylece yıllık enflasyon son 28 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Yüksek enflasyon nedeniyle vatandaşlar fiyatlardan şikayet ederken, hükümet marketlere “fahiş fiyat” denetimleri başlattı. Ticaret Bakanlığı'na bağlı özel ekipler, marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimlerinde bulunarak cezai işlem uyguluyor. Market sahipleri fiyatları düşürmenin tek yolunun enflasyona neden olan etkenlerin ortadan kaldırılması olduğunu belirtiyor.