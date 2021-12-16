Gültekin Uysal’dan asgari ücret değerlendirmesi: Kepçeyle alıp çay kaşığıyla vermek
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, asgari ücrete yapılan zam için “Kepçeyle alıp çay kaşığıyla vermek!" deyişini örnek gösterdi. Uysal, “Aslolan kağıt üzerindeki rakam değil alım gücü! İp cambazın eline geçeli çok oldu!” görüşünü paylaştı.
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, iktidarın asgari ücret zammını sosyal medyadan değerlendirdi.
“Asgari ücretle ilgili yazılanlara, iktidar ve yandaşlarının söylemlerine bakınca Anadolu'nun güzel bir deyişi aklıma geliyor” diyen Gültekin Uysal, “Kepçeyle alıp çay kaşığıyla vermek!” deyişini hatırlattı
Uysal, “Aslolan kağıt üzerindeki rakam değil alım gücü! İp cambazın eline geçeli çok oldu!” görüşünü paylaşarak ‘Yeter Be Usta' etiketini kullandı.