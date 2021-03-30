İçkiden alınan ÖTV 7 bakanlığın bütçesini aştı

Geçen yıl alkollü içkilerden 16.5 milyar lira, sigara ve tütün mamullerinden ise 61.5 milyar lira Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tahsilatı yapıldı. Alkollü içkilerden 2020'de tahsil edilen ÖTV, aralarında İçişleri, Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı'nın da bulunduğu 7 ayrı bakanlığın bütçelerinden fazla oldu.

SİGARADAN SERVET GELDİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ile İzmir Milletvekili Atila Sertel'in soru önergelerini cevaplandıran Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, alkollü içkilerden 2019 yılında 14.7 milyar 2020 yılında ise 16.5 milyar lira ÖTV tahsilatı sağlandığını açıkladı.

2019 yılında tütün mamullerinden 50.4 milyar TL, 2020'de ise yüzde 22.6 artış ile 61.8 milyar lira ÖTV elde edildi. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in bu konudaki önergesini cevaplandıran Elvan, 2019 yılı tütün mamulleri ÖTV tahsilatı açısından 37 milyar 307 milyon 255 bin lira ile İzmir'in ilk sırada yer aldığını bildirdi. İzmir'i 10 milyar 395 milyon 215 bin lirayla İstanbul, 1 milyar 472 milyon 613 bin lira ile Mersin izliyor. Tütün mamullerinden en az ÖTV tahsil edilen 5 il ise Bartın, Bayburt, Çankırı, Gümüşhane ve Yozgat oldu.

Önerge sahibi Gürer ise alkollü içkilerde yüksek olan ÖTV oranının, 2021 yılı başı itibarıyla yüzde 17.07 oranında artırıldığını anımsattı. Bu durumun kaçakçılığı ve sahte içki üretimini artırdığına dikkat çeken Gürer, “2020'nin ilk 9 ayında 1 milyon litreden fazla kaçak içki ele geçirildi. 2019 ve 2020 yıllarında 145 kişinin sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti” dedi.

BAKANLIK BÜTÇELERİNİ AŞTI

CHP'li Ömer Fethi Gürer'in yaptığı hesaplamaya göre, geçen yıl İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi 9 milyar 672 milyon 218 bin liraydı. Dışişleri Bakanlığı'nın 4 milyar 631 milyon 723 lira, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçesi 3 milyar 319 milyon 102 bin liraydı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bütçesi 5 milyar 127 milyon 247 bin lira, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 7 milyar 939 milyon 333 bin lira, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2 milyar 827 milyon 733 bin lira ve Ticaret Bakanlığı'nın bütçesi ise 5 milyar 752 milyon 364 bin liraydı.