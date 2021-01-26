IMF Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

Ekim ayında yayınladığı Dünya Ekonomik Görünüm raporunda Türk ekonomisinin 2021 yılında yüzde 5 büyüyeceği tahmininde bulunan Uluslararası Para Fonu (IMF), bu beklentisini yüzde 6,0’a çıkardı.

Madde 4 kapsamında Türkiye için gözden geçirme raporunu yayınlayan IMF, Türk ekonomisinin 2022 yılında da yüzde 3,5 büyüme göstereceğini tahmin etti.

2020’DE POZİTİF BÜYÜYEN BÜYÜME

IMF, hükümmetin COVID-19 salgınının ortaya çıkardığı ihtiyaçları gidermek için ek hedefli teşvikler ortaya koyması gerektiğini de vurguladı.

COVID-19 salgına ilk anda verilen politika yanıtının Türkiye’nin GSYH’sında keskin bir toparlanmayı beraberinde getirdiğini belirten IMF, uygulanan vergi ertelemeleri ve istihdam desteklerinin Türkiye’nin ekonomik aktivitesinde 3’ncü çeyrekte güçlü şekilde toparlanma sağladığını ve Türkiye’nin 2020’de pozitif büyüme gösterdiği tahmin edilen birkaç ülkeden biri olduğunu ifade etti.

IMF, ekim raporunda Türkiye için 2020’de yüzde 5 küçülme tahminine yer vermişti.

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KIRILGANLIKLAR ARTTI

Ancak verilen politika yanıtlarının kırılganlıkların artmasına yol açtığına da dikkat çeken IMF enflasyonun hedefin oldukça üzerinde seyretmeye devam ettiğini, dolarizasyonun arttığını ve sermaye çıkışlarının büyük ölçekli döviz müdahalelerini getirdiğini de vurguladı.

Türkiye’nin uygulamaya koyduğu para politikasını sıkılaştırma ve kredi büyümesini yavaşlatma tedbirlerini memnuniyetle karşıladıklarını belirten IMF, kamu bankalarının kredilerinde kayda değer yavaşlamanın lira üzerinde baskının kontrol altına alınmasına ve güvenin yeniden inşasına yardım ettiğini ifade etti.

REZERVLER EKSİDE

IMF, Türkiye’nin net uluslararası rezervleri pozitif olmaya devam ettiğini, ancak TCMB ile yapılan döviz swapları dışarıda bırakıldığında net pozisyonun negatif olduğuna da dikkat çekti.

Türkiye’nin 2021’de büyümeyi desteklemek için GSYH’nın yüzde 1’i civarında mali hareket alını olduğunu belirten IMF, “Kırılgan hane halklarını ve kayıt dışı işçilere ek sosyal transferler pandemiden en çok etkilenen kesimlerin desteklenmesine yardım eder” değerlendirmesini yaptı.

CARİ AÇIK İÇİN YÜZDE 3,5 TAHMİNİ

2021 sonunda enflasyonun ılımlı bir düşüş gösterse de hedefin oldukça üzerinde olmaya devam edeceğini öngören IMF, cari işlemler açığının GSYH’ya oranının altın ithalatındaki düşüşü ve turizmdeki ılımlı toparlanmayı yansıtarak yüzde 3,5’e düşmesinin beklendiğini de belirtti.

IMF, düşük döviz rezervlerinin yüksek dış finansman ihtiyaçları ve yüksek yurt içi döviz mevduatları ile bir araya geldiği ortamın Türk ekonomisini şoklara ve iklimde, algılarda değişikliklere karşı kırılgan halde tuttuğunu belirtirken, Türkiye’nin tamponlarını kademeli olarak yeniden inşa edeceğini öngördü. (FOREKS)



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