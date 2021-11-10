İnşaat maliyetinde yıllık yüzde 39,54 artış

İnşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,25, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,54 arttı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Eylül ayı inşaat maliyet endeksi verisini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,25, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,54 arttı.

İnşaat maliyet endeksi Temmuz ayında yıllık yüzde 44,76 artışla zirveyi gördükten sonra Ağustos'ta yüzde 42,13 artış kaydetmişti. Eylül’deki artış ise yüzde 39,54 oldu.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,41 arttı; işçilik endeksi yüzde 0,18 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 47,44, işçilik endeksi yüzde 22,25 arttı.

BİNA İNŞATI MALİYETİ YÜZDE 40,7 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,19, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,17 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,37 arttı; işçilik endeksi yüzde 0,27 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 48,58, işçilik endeksi yüzde 22,27 arttı.

BİNA DIŞI YAPILARIN MALİYETİ YÜZDE 37,4 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,41 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,55, işçilik endeksi yüzde 0,16 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 43,72, işçilik endeksi yüzde 22,17 arttı.

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