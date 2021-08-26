İnternetten alışveriş yapanların sayısı artıyor: Aslan payı giyim sektöründe

Türkiye'de hanelerin yüzde 92'si evden internete erişim imkanına sahip. İnternetten mal ve hizmet siparişi verenlerin oranı ise bu yıl yüzde yüzde 36,5'ten 44,3'e yükseldi. Alışveriş yapanların 70,7'si giyim, ayakkabı ve aksesuar satın aldı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’nı yayımladı.

Buna göre, 2021 yılında hanelerin yüzde 92’sinin evden internete erişim imkanına sahip olduğu gözlendi. Bu oran geçen yıl yüzde 90,7 idi. İnternetten alışveriş yapanların oranı yüzde 44,3’e yükselirken alışveriş yapanların yüzde 70,7’si giyim sektörünü tercih etti.

İNTERNET KULLANIMI ARTIYOR

TÜİK’in araştırmasına göre, internet kullanım oranı 2021 yılında 16-74 yaş grubundaki bireylerde yüzde 82,6 oldu. Bu oran, bir önceki yıl yüzde 79’du. İnternet kullanım oranı cinsiyete göre incelendiğinde; bu oranın erkeklerde yüzde 87,7 ve kadınlarda yüzde 77,5 olduğu görüldü.

Genişbant ile internete erişim sağlayan hanelerin oranı 2021 yılında yüzde 92,0 oldu. Buna göre hanelerin yüzde 61,9’u sabit genişbant bağlantı (ADSL, kablolu internet (uydunet), fiber bağlantı vb.) ile internete erişim sağlarken yüzde 88,5’i mobil genişbant bağlantı ile internete erişim sağladı. Genişbant İnternet erişim imkanına sahip hanelerin oranı bir önceki yıl yüzde 89,9’du.

İNTERNET ALIŞVERİŞLERİ

İnternet üzerinden özel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan 16-74 yaş grubundaki bireylerin oranı 2021 yılında yüzde 44,3 olarak gözlenirken önceki yıl yüzde 36,5 idi.

Cinsiyete göre internet üzerinden mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı erkeklerde yüzde 48,3 iken kadınlarda yüzde 40,3 oldu. Bu oran, bir önceki yıl sırası ile yüzde 40,2 ve yüzde 32,7 olarak gözlenmişti.

İnternet üzerinden mal veya hizmet satın alan ya da sipariş veren bireyler mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme zamanlarına göre incelendiğinde yüzde 32,4’ünün son üç ay içinde (2021 yılı ilk üç ayı) alışveriş yaptığı görüldü. Bu oran geçen yılın aynı döneminde yüzde 23,9’du.

EN ÇOK ALIŞVERİŞ GİYİMDE

İnternet üzerinden 2021 yılının ilk üç ayı içerisinde mal siparişi veren ya da satın alan bireylerin yüzde 70,7’si giyim, ayakkabı ve aksesuar satın aldı. Bunu yüzde 40,8 ile lokantalardan, fast food zincirlerinden, catering şirketlerinden yapılan teslimatlar, yüzde 33,4 ile gıda ürünleri, yüzde 28,7 ile kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri, yüzde 27,7 ile basılı kitap, dergi, gazete ve yüzde 27,6 ile temizlik ürünleri, kişisel bakım malzemeleri takip etti.

İnternet üzerinden en fazla sipariş verilen ya da satın alınan mal türleri erkeklerde; yüzde 64,1 ile giyim, ayakkabı ve aksesuar, yüzde 42,7 ile lokantalardan, fast food zincirlerinden, catering şirketlerinden yapılan teslimatlar ve yüzde 33,4 ile gıda ürünleri iken kadınlarda yüzde 77,8 ile giyim, ayakkabı ve aksesuar, yüzde 40,6 ile kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri ve yüzde 38,8 ile lokantalardan, fast food zincirlerinden, catering şirketlerinden yapılan teslimatlar oldu.

EN ÇOK ABONELİK DİZİ FİLM İZLEME HİZMETİNE

İnternet üzerinden özel kullanım amacıyla 2021 yılının ilk üç ayında ürün satın alan ya da sipariş veren bireyler tarafından web sitesi veya uygulamaları kullanarak en çok satın alınan veya abone olunan dijital içerik yüzde 30,6 ile film veya dizi izleme hizmeti veya indirme olurken en çok satın alınan çevrimiçi hizmet yüzde 14,4 ile ulaşım hizmeti oldu.

ÜRÜNÜ YERİNDE GÖRMEK İSTEYENLER VAR

2021 yılı ilk üç ayı içerisinde internet kullanıcısı olup aynı dönemde web sitesi veya mobil uygulama üzerinden mal ya da hizmet satın almayanların satın almama/sipariş vermeme nedenleri arasında; ürünü yerinde görerek almayı tercih etme, satış yapılan dükkana bağlılık ve alışkanlıklar yüzde 34,8 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 28,8 ile son üç ayda İnternetten mal veya hizmet satın almaya gerek duyulmaması izledi.

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