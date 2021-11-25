İranlı turistlerden şoke eden görüntü! Alışveriş için geldiler

Van'ın Saray ilçesindeki İran'a açılan Kapıköy Gümrük Kapısı'nda, Black Friday yoğunluğu yaşanıyor. İranlı turistler, ünlü markaların indirimlerinden yararlanmak için Van'a akın ediyor.

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İran’la en uzun kara sınırına sahip Van’da corona virüsü tedbirleri kapsamında 24 Mart 2020’de araç ile yaya geçişlerine kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı, bir yıl sonra yeniden açıldı. İran’da artan vakalar nedeniyle kısmi geçişlerin mümkün olduğu sınır kapısı, 9 Ekim’den itibaren ise tamamen açıldı.

İranlı turistler, tatil rotalarını yeniden Van’a çevirirken, bugünlerde ise Muhteşem Cuma yoğunluğu yaşanıyor. Dünyaca ünlü markaların yaptığı indirimden faydalanmak isteyen İranlılar, soluğu Van’da alıyor. Bu durum zaman zaman Kapıköy Sınır Kapısı’nda yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Yetkililer üç gün sürecek olan indirimli alışveriş günlerinden faydalanmak isteyen İranlıların yoğun şekilde gelmeye devam ettiğini belirtti. Günlük ortalama 800 kişinin giriş yaptığı gümrük kapısından dün 3 bin 500 kişinin girdiğini söyledi.