Isparta’da 320 bin ton elma depolarda çürümeyi bekliyor

Isparta'da elmalar üreticinin elinde kaldı. Kentteki soğuk hava depolarının stoklarında toplam 320 bin ton elma olduğu öğrenildi. CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Nevzat Demirel Soğuk Hava Deposu'nda üreticiler ile buluştu, dertlerini dinledi.

Girdi maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle üreticinin elmayı kilo başına 2 lira maliyetle ürettiğini söyleyen Yalım, “Burada üreticiyi dinledik. Herkes dertli. Kaderlerine terk edilmiş durumdalar. Elmayı 2 liraya üretiyorlar ama o fiyattan satamıyorlar. Soğuk hava deposunda bekledikçe maliyeti artıyor. Üretici de mecburen maliyetin altında fiyatla meyve suyu fabrikalarına satıyor. Üreticiye destek verilmeli” ifadelerin kullandı.

“GÜBRE FİYATİ İKİ KATINA ÇIKTI”

Üretim maliyetinin kilo başına 2,5 liraya kadar çıktığını söyleyen bir üretici, “Buna bir çare bulacaklar, oturmakla bu iş olmaz. Üretmesi, yetiştirmesi, kolay değil. Gübre fiyatı geçen senenin iki katı oldu. Bu ürünlerin satılması için bir girişimde bulunulmasını istiyoruz. Girdi fiyatlarını düşürsün. Devletin ton başına destek vermesini istiyoruz” diye konuştu.

Yeni sezon ürünlerinin tezgahlardaki yerini almasına üç ay kaldığını fakat geçen yılın ürünlerinin hala erimediğini söyleyen Yalım ise; “Elma üreticisi acil destek bekliyor. Buradan Tarım Bakanına çağrımızı yapıyoruz yoksa 320 bin ton elma çöp olacak, üretecimiz yine mağdur edilecek” şeklinde konuştu.