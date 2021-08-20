İYİ Partili Usta’dan ‘üzümde rekolteye müdahale ediliyor’ iddiası

Manisa’da üzüm üreticileri ile bir araya gelen İYİ Parti Ekonomi İşleri Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, bu yıl kuru üzüm rekoltesinin 230 bin ton olduğunu, ancak açıklanması beklenen fiyatın düşük olması için rekolteye müdahale edileceğini iddia etti.

İLKER KILIÇASLAN

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İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Manisa'da üzüm üreticilerini ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi.

Türkiye'nin kuru üzüm üretiminin yüzde 85'i karşılayan Manisa'da üreticilerin bu yılki fiyat beklentisi konusunda değinen Usta, üzümde hasadın başlanmasına rağmen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakmedirli tarafından halen fiyatın açıklanmadığını ifade etti.

Bu yıl aşırı sıcaklardan dolayı üzümde hasadın erken başladığını dile getiren İYİ Partili Usta, Bakan Pakdemirli'ye seslenerek şöyle konuştu:

“27 Ağustos 2020'de 9 numara kalite kuru üzümün taban fiyatı 12.5 lira olarak açıklanmıştı. Bu yıl sıcaklardan çok fazla olduğu için üzüm hasadı daha erken yapılmaya başladı.

Geçen yılla mukayese ettiğimiz zaman ve iklim şartlarını dikkate aldığımızda kuru üzüm fiyatının şimdiden açıklanması gerekirdi. Şu anda fiyat açıklaması durumunda geç kaldılar.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'ye sesleniyorum. Hasat yapılmaya başlanıyor ve artık taban fiyatının açıklanması gerekir. Üretici mağdur edilmemeli.

Fiyat açıklanmadığı ve TMO piyasa girmediği zaman fiyatlar hemen aşağıya doğru düşüyor. Manisa'da 30 binin üzerinde kuru üzüm üreticisi var. Fiyatı açıklamayın ve üreticiyi özel sektörün insafına terk etmeyin.”

‘FİYATI 16,5 LİRA AÇIKLAYIN’

Kuru üzümle ilgili yapılan çalışmalar neticesinde bu yıl ki rekoltenin 230 bin ton olması beklendiğini dile getiren Usta, ancak piyasada rekolteye müdahale edileceği yönünde iddialar duyduklarını ve ona göre fiyatların açıklanması beklendiğini iddia etti.

Rekolteye müdahale edilerek üreticinin beklediği fiyatın altında bir fiyat açıklanmasını kabul etmeyeceklerinin altını çizen İYİ Partili Usta şu ifadelere yer verdi:

“Üreticinin maliyetleri son yıllarda olağanüstü artmış durumda. Mesela gübrenin çuval fiyatı 160 liradan 300 liraya kadar yükselmiş.

Üzüm sepeti bile geçen yıl 9 lira iken bu yıl 15 liraya çıkmış. Elektrik fiyatlarında korkunç bir artış var. Mazot fiyatlarında artış var. Geçen yıl 15 lira olan sulama suyu bu yıl 30 liraya yükselmiş durumda.

Artan bütün maliyet unsurlarını göz önüne alınarak bir fiyat açıklanması gerekir ki üretici mağdur olmasın.

Fiyatları belirleyen iki unsur vardır. Bunlardan birincisi girdi maliyetleri, ikinci ise rekoltedir. Geçen yıl kuru üzümde 261 bin ton bir rekolte vardı. Bu yıl tarım ve Orman Bakanlığının önünde olduğunu bildiğimiz çalışmada rekolte 230 bin ton olarak görülüyor.

Özel sektör hep rekoltenin yüksek olduğunu hissettirmeye çalışır. Bu nedenle rekolteye bir takım müdahaleler yapılır. Aldığımız duyumlara göre bu yıl 230 bin ton rekolteye de bir müdahale olduğu iddia ediliyor. Böyle bir şey kabul edilemez.

‘REKOLTEYLE OYNAMAYIN’

Bu tahminler teknik tahminlerdir. Birileri faydalansın veya fiyat aşağıya çekilsin diye rekolteye müdahale edilmesi ahlaki değildir. Bunu sıkıntısını ülke çeker. Buradan ikaz ediyoruz. Bu yıl ki rekolteyle oynamayın.

Milletin alın teriyle kimse oynayamaz. Yaşanan kuraklık, doğal afetler, ayrıca bu yıl meyve fiyatlarının pahalı olması sebebiyle vatandaş ucuz olan üzüme yükleneceğinden bu yıl kuru üzüm rekoltesinin düşük olacağını göstermektedir.

Bu nedenle bu etkenler göz önüne alınarak bir fiyat açıklanması lazım. Bu çerçevede baktığımız taban fiyatının 16,5 lira olması gerektiğini düşünüyoruz. Eğer bu fiyat açıklanırsa üretici memnun olmasa bile mağdur etmeyecek bir durum söz konusu olur.

Bugüne kadar bir faydasını görmediğimiz tarım bakanının talep ettiğimiz fiyata açıklayarak bir faydasının olmasını istiyoruz.”

İYİ Parti Ekonomi İşleri Başkanı Erhan Usta açıklamasının ardından MHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçen MHP Yunusemre eski İlçe Başkanı Onur Baylan'ın parti rozetini taktı.

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