İYİ Partili vekil hesapladı! İşte vatandaşın enflasyonu

İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, her ay eşiyle birlikte yaptığı pazar ve market alışverişlerini gerçekleştirerek, enflasyonu karşılaştırdı. TÜİK enflasyonu yüzde 0,89 olarak açıklarken, Dikbayır bu ay çarşı-pazardaki enflasyonu yüzde 2,28 olarak hesapladı.

Dikbayır, “Dedikodulardan, iftiralardan ve siyasi tuzaklardan uzak durarak yine milletimizin gerçek gündemiyle ilgileniyoruz” dedi.

“HÜKÜMETTEN ÇOK ACİL ARA ZAM TALEP EDİYORUZ”

Dikbayır, “Emekli ve asgari ücret alan vatandaşlarımız çok düşük maaş aldığından bu ücretle geçinmeleri mümkün değil. Hükümetten çok acil ara zam talep ediyoruz. Vatandaşımız hayat pahalılığından dolayı geçinemiyor” çağrılarında bulundu.

YARIM SATILAN KARPUZ

Pazar alışverişi sırasında meyve tezgahında yarım satılan karpuzu gören Dikbayır, şaşkınlığını gizleyemedi. Dikbayır, pazarcı esnaftan “Yurt dışından ve İran’da geldiği zaman çeyreğin yarısını bile veriyorduk. O durumdayız” yanıtını aldı.

“20 LİRADAN AŞAĞI MEYVE YOK, TARIM BİTTİ”

Meyve satan pazarcı esnafı, “Geçim sıkıntıları artmaya başlayınca 2-3 kişilik bir ailenin alacağı meyve sadece yarımşar kilodan 100 lira. Çünkü 20 liradan aşağı meyve yok. Bundaki tek etken maddesi de bu ülkede tarım politikasının olmaması” diyerek hem hayat pahalılığına hem de üretim sıkıntısına dikkat çekti.

BATMIŞ ÇİFTÇİ TEZGAHTA ÇALIŞIYOR

Tezgahta yanında çalışan kişinin borçları yüzünden batmış bir çiftçi olduğunu belirten pazarcı, “Arkadaşımız çiftçi. Şu anda çatır çatır ekim yapması gerekiyor ama 2 senedir bizimle çalışıyor battığı için. Çiftçi bizim yanımızda yevmiyeyle çalışıyor” dedi.

“43 GÜN TEZGAH AÇMADIM ELEKTRİK FATURASI GELDİ”

Tam kapanmada tezgahını açmadığı halde elektrik faturası geldiğini de belirten esnaf, “Elektriği hiç kullanmadım ama bana 100 liralık elektrik faturası kesmişler. 43 gün kapalıyken nasıl fatura geliyor?” diyerek isyan etti.

“HAYVANCILIK OLAN ÜLKEDE BİR TENEKE PEYNİR 700 TL”

Peynir satan pazarcı ise, “Hayvancılık olan bir ülkede bugün bir teneke peynir 700 TL olmuşsa…” diye yakındı. Tenekeyi bir zamanlar 230 TL’ye aldığını belirtti.

Ardından, “Esnaf bitti, bin lira para veriyor bize. Çekleri ödeyemiyoruz, kredi kartları patlamış…Bin lira destek versen ne olur, vermesen ne olur?” yakınmasında bulundu.

“PAZARDA ÇÖP TOPLAYANLARA BAKIN, ÜLKENİN GİDİŞATINI ANLAYIN”

“Ülkenin gidişatını öğrenmek istiyorsanız, akşam üstü gelip görün” diyen esnaf, “Pazarda kimler gelip, neler topluyor. Esnafın döktüğü çöpleri alıyor. Bunları kontrol ederseniz gidişat belli olur” şeklinde konuştu.

“İLK DEFA YARIM KARPUZ SATILDIĞINI GÖRDÜM”

Alışverişinin sonunda değerlendirmesini paylaşan Ümit Dikbayır, “Bugün çok dikkatimizi çeken şeyler oldu. Ben ilk defa karpuzun yarım satıldığını gördüm. En çok esnafımız zincir marketlerden şikayet etti. Zincir marketler altında ezildiklerini söylüyor. 6 ay önceki alışveriş fişimize baktım. Peynirin kilosunu 28 liradan almışız. Bugün 60 liraya aldık. Bir kiloluk aynı marka yağı 6 ay önce 13,45’e almışız, bugün 19,45. Bizim aldığımız malzemeler bir ailenin bir haftalık kullanabileceği ürünler. Bugün yaklaşık 2 bin 800 lira sadece temel ihtiyaçlarını karşılamak olmuş. Biz bu çalışmayı TÜİK’in açıkladığı rakamların gerçek olmadığını göstermek için yapıyoruz. Vatandaşımıza acilen ara zam talep ediyoruz” diye konuştu.

Dikbayır ailesinin 26 Nisan 2021 alışverişinde 181 TL tutan pazar alışverişi, 28 Mayıs 2021 tarihinde 187,50 TL tuttu. 26 Nisan 2021 market alışverişi 539,99 TL, 28 Mayıs 2021 market alışverişi 548 TL tuttu.

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