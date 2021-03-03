Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kartal Belediyesi Toplu İş Sözleşme sürecini tamamladı

Kartal Belediyesi çalışanlarıyla süren Toplu İş Sözleşmesi sürecini tamamladı. Konuyla ilgili belediyeden açıklama geldi.

Güncellenme: 20:41, 03/03/2021
HaberlerEkonomi
Kartal Belediyesi Toplu İş Sözleşme sürecini tamamladı

Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili Kartal Belediyesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Belediyemiz çalışanlarıyla süren Toplu İş Sözleşmesi sürecimiz, karşılıklı uzlaşı ve anlaşma ile sonuçlanmıştır. Bir yandan emekçilerimizin hakkını gözetirken bir yandan da halkımızın kaynaklarını da verimli kullanma sözümüzü aklımızda tuttuk.

*Bu doğru zeminde Toplu İş Sözleşmesi sürecini yürüttük. Emek hakkını alacak, kentimiz gelişecek, bizler de üzerimize düşen sorumluluğu taşımaya devam edeceğiz. İlçemize, emekçilerimize ve tüm komşularımıza hayırlı olsun.

İlginizi ÇekebilirMaltepe Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi anlaşmasına varıldıMaltepe Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi anlaşmasına varıldı
CHP