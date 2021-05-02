Kayıp rezervi yerine koymak 6-7 yılı bulur

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, son dönemde satılan 128 milyar dolarlık döviz rezervini yerine koymanın doğru politikalar uygulansa bile 6-7 yılı bulacağını söyledi. AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılında, Türkiye'nin her 100 dolarlık kısa vadeli dış borcuna karşılık kasasında 173 dolar rezerv olduğunu vurgulayan Öztrak, “Şu anda her 100 dolarlık kısa vadeli borca karşı kasada sadece 68 dolar rezerv var. Kasadaki altın dahil brüt rezerv bile artık bir yıl içinde ödenmesi gereken dış borcu karşılamıyor. Merkez Bankası kendi evini sattı, sattığı eve kiracı çıktı” dedi.

GIRTLAĞA KADAR BORÇ

Hükümetin 20 Temmuz'da OHAL ilan ederek başladığı sivil darbe sürecinde, devletin her kademesinde olduğu gibi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda da (TCMB) şeffaflığın ortadan kalktığına dikkat çeken

Öztrak, şunları söyledi:

“TCMB'deki döviz rezervleri, Hazine ile yapılan bir protokolle arka kapıdan satılmaya başlandı. Bu dönemde Türkiye'nin 128 milyar dolarlık rezervi buharlaştı, yerine swap (takas) yoluyla gelen emanet paralar kondu, TCMB'nin kasası yamandı. Tabiri caizse, TCMB kendi evini sattı, sattığı eve kiracı çıktı. Şu an TCMB'nin kasası, swap yükümlülükleri de göz önüne alındığında 43.4 milyar dolar açık veriyor. Yani TCMB'nin sadece kasası boş değil, gırtlağa kadar da borçlu.”

Brüt rezerv ancak 5 aylık ithalata yeter

Ülkelerin döviz rezervlerinin yeterliliği değerlendirilirken, rezervlerin kısa vadeli dış borca oranının yanı sıra ithalatı karşılama oranının da önemli olduğunu vurgulayan Öztrak, onun da alarm verdiğini söyledi. Öztrak, “Şu anda TCMB kasasındaki brüt rezervler, ülkenin ancak 5 aylık ithalatını karşılayabilecek düzeyde” dedi.

Kur farkı nedeniyle oluşan kamu zararı 260 milyar lira

Rezerv satışının yoğunlaştığı dönemde ortalama dolar kurunun 6.28 TL olduğunu hatırlatan Öztrak, “Bugün dolar kuru 8.30 TL civarında. Satılan rezervi yerine koymaya kalksak, kur farkı nedeniyle ortaya çıkan kamu zararı 260 milyar TL'yi buluyor” dedi. Hükümetin 128 milyar doları çarçur ederken, halkı hayat pahalılığı ve işsizliğe de mahkum ettiğini vurgulayan Öztrak, şunları söyledi: “Saray, kerameti kendinden menkul faiz-enflasyon teorilerini ispatlamak için rezervleri bitirdi, ülkeyi yüksek döviz kuru-yüksek enflasyon-yüksek faiz sarmalına soktu. Bu zararın sorumlusu da ‘Ekonominin sorumlusu benim, ben' diyen Erdoğan ve onun şahsım hükümetidir.”