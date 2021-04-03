KÇÖ hayati ihtiyaç 3 ay devam etmeli

İş dünyası, kısa çalışma ödeneğinin (KÇÖ) en az haziran ayına kadar uzatılmasını isterken, aksi durumda uygulamadan en son yararlanan 1.3 milyon kişinin işsizler ordusuna katılabileceği uyarısında bulundu.

ÜCRETSİZ İZİNLER BAŞLAR

Sektör temsilcileri, bugüne kadar toplam 3.8 milyon işçinin yararlandığı KÇÖ için 28 milyar TL'lik ödeme yapılan İşsizlik Sigortası Fonu'nun uygulamanın devam etmesine imkan tanıdığını belirtirken, bu şartlarda büyük bir istihdam kaybı yaşanabileceğine dikkat çekti.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Ramazan Kaya ise Avrupa'nın da kapanması ile birlikte tekstil ve hazır giyim sektöründe sipariş iptalleri ve ertelemelerin üretimde boşluklar yarattığına dikkat çekti. Kaya, bu durumda sektörde izinlerin ve boşlukların oluşacağına işaret ederek, “Nisan ve mayıs stresli geçecek. O nedenle KÇÖ 3 ay daha uzatılmalı” dedi.

YETİŞMİŞ ELEMAN

KÇÖ'nün turizm sektöründe devam etmesinin hayati bir ihtiyaç olduğunu anlatan Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin, yetişmiş ve kalifiye insan kaynağının avuçlarından kayıp gitmesini istemediklerini vurguladı. Eresin, KÇÖ'nün sektör için ülkelerin sınırlarının açılmasına kadar devam ettirilebileceğine işaret ederek, “Sonra 2-3 aylık dönemler halinde uzatılarak turizm hareketlerinin, ülke ve şehir girişlerinin takibiyle bölgesel olarak devam ettirilebilir. Nakit problemi yaşayan işletmeler çalışanlarını ücretsiz izine göndermek zorunda kalacak” dedi.

HÜKÜMET İŞÇİNİN PARASINI SAKLIYOR

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Ramazan ayı gelmeden işçilerin kara kara düşünmeye başladığını belirterek, “1 milyon 300 bin emekçimizin çoğu ücretsiz izinli olarak, günde 47 liraya talim edecek” dedi. İşsizlik Sigortası Fonu'nda 98 milyar lira kaynak olduğunu vurgulayan Öztrak, “Bu para kimin parası? İşçinin parası. İşçilerimizin kendi parasını işçiden saklayan bir hükümet var. Yandaşa gelince para çok, millete gelince yok” diye konuştu.

İŞSİZLİK FONU'NDA 1 YILLIK DESTEĞİ KARŞILAYACAK KADAR KAYNAK VAR

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), yaptığı açıklamayla İşsizlik Fonu'nun mevcut kaynakları ile en az bir yıl daha KÇÖ uygulamasına devam edilmesinin mümkün olduğuna dikkat çekti. Salgın sürerken KÇÖ uygulamasının kaldırılmasının işçiler açısından ciddi kayıplar yaratacağına işaret edilen açıklamada, “Son bir yılda 28.2 milyar TL KÇÖ verilmesine rağmen fonda 98.2 milyar TL kaynak bulunuyor. Nisan 2020 ile Şubat 2021 dönemi arasında fondan işçilere 28 milyar TL KÇÖ ödemesi yapıldı. KÇÖ'nün kaldırılması ile işçiler zorunlu ücretsiz izne mahkum edilecek ve günde 47 TL nakdi ücret desteği ile yetinmek zorunda kalacak” ifadelerine yer verildi.