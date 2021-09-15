Kiralık konut krizine ‘ev kiralama şirketi’ düzenlemesi

Kiralık konut krizi vatandaşların ev bulmasını zorlaştırırken konu ile ilgili hükümetten hamle geldi. Kiralık konut fiyatlarındaki anormal artışlara karşı hükümetin üzerinde çalıştığı düzenleme "ev kiralama şirketleri" oldu.

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Son günlerde kira fiyatlarındaki anormal artışların durdurulması için hükümetten hamle geldi.

Başta İstanbul olmak üzere yurt genelinde kira fiyatları artarken, kiralık ev bulmak da zorlaştı. Fırsatçı ev sahipleri de kiraları yükseltti.

ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Buna karşın hükümetin konu ile ilgili bir yasa teklifi üzerine çalıştığı öğrenildi. Yeni modelde ev kiralama amacı ile konut inşa eden şirketlere çeşitli vergi muafiyetleri getirilmesi planlanıyor.

Avrupa’da uygulanan modele göre inşaat firmaları kiralık dairelerin olduğu sosyal konutlar yapacak. Kiralık evler kişilere değil şirketlere ait olacak. Şirketler, vatandaşlar ile yaptığı sözleşmeler çerçevesinde kiralarını alırken evler şirketlere ait olduğu için de kısa sürelerde çıkartma gibi durumlar söz konusu olmayacak.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, yeni modelin 1 yıl içinde hızlı bir şekilde uygulamaya geçeceğini ve fiyatlardaki balonun bu sayede ineceğini iddia etti.

“1-2 YIL İÇİNDE KİRALIK EV SIKINTISI GİDECEK”

Hazırlanan modelle ilgili konuşan İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, “En azından önümüzdeki 1-2 yıl içinde kentsel dönüşümün tamamlanmasıyla, bu inşaatların bitmesiyle büyük ölçüde piyasadaki kiralık ev sıkıntısı gidecek, şu köpük, balon sönecek diye düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulunarak modelin piyasayı olumlu yönde etkileyeceğini belirtti.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa konu ile ilgili şöyle dedi:

“Oldukça olumlu bir gelişme. Zaten dünyada olan bir şey bu. Biz de de yapılıyordu, ilk defa yapılacak bir şey değil, daha önce de bazı şirketler kiralama amaçlı inşaat yapıp bunu kiraya veriyordu, işletmesini yapıyordu. Artık bu sosyal bir proje haline dönüşüyor, teşvik ediliyor, bazı vergi muafiyetleri söz konusu. Burada özellikle kiralık olan ev sıkıntısına bir çözüm bulmak amacıyla şirketlerin daha sosyal konuta yakın veya öğrencilere hitap edebilecek şekilde evler, inşaatlar yapıp bunu kiraya vermesi söz konusu.

“SADECE KİRALAMA AMACIYLA YAPILACAK”

Bunlar satmak amacıyla değil, sadece kiralamak amacıyla kurulacak olan şirketler, yapılacak olan inşaatlar gündeme geliyor. Olumlu olacak, piyasaya bir defa çok büyük faydası olacak diye düşünüyoruz. En azından önümüzdeki 1-2 yıl içinde kentsel dönüşümün tamamlanmasıyla, bu inşaatların bitmesiyle büyük ölçüde piyasadaki kiralık ev sıkıntısı gidecek, şu köpük, balon sönecek diye düşünüyoruz. Böyle bir proje başlarsa önümüzdeki sene itibariyle bu sıkıntı oldukça azalır. Hele hele mevcut atıl, kullanılmayan binaların dönüşmesi de söz konusu olursa çok daha hızlı bir süreç başlar bu işle ilgili.”

“HIZLI YAPILACAK”

Aşa, konutların nasıl olacağına dair ise, “Normal bir inşaat firması bu amaçla inşaatı yapacak, projesini bu şekilde yapacak. Muhtemelen stüdyo dairler yapacak veya daha küçük kullanım alanı olan daireler yapacak veya daha büyük. Bir projede birkaç konsept yapılabilir, illa küçük, stüdyo olması şart değil. Aileye, evlenecek çiftlere hitap edecek şekilde de yapılabilir. Çünkü piyasada bir tek öğrenci, bekar yok, ailede var, yeni evlenen çiftlerimizde mevcut. Tamamına hitap edecek böyle konseptte hazırlanmış olan inşaatlar hızlı bir şekilde yapılacak. Bunun ruhsatı, inşaata başlama şekli oldukça hızlı yapılacak. Bu sebepten dolayı da sonuç alınacak diye düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu. (DHA)

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