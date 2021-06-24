Kitler batakta ama 43 milyon TL’ye kirada

Sayıştay raporlarına göre 2016'da 3.8 milyar, 2017'de 5.7 milyar, 2018'de 11 milyar 93 milyon ve 2019'da da, 13 milyar 764 milyon TL zarar eden Kamu İktisadi Teşebbüsleri, sadece bina kiralarına yılda 43 milyon lira ödüyor. Ülke genelinde KİT'ler tarafından kiralanan 58 binaya yıllık 30.9 milyon TL kira veriliyor. 3 KİT'in Genel Müdürlük binalarının yıllık kirası da 12.2 milyon lirayı buluyor. Böylelikle KİT'ler tarafından kiralanan 61 binanın yıllık toplam kirası 43.1 milyon TL oldu.

BAKAN'A SORDU

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'ye verdiği önerge ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a ülke genelinde kamu kurum ve kuruluşlarının kira ücretleri ile kiralık binada hizmet veren KİT'leri sordu.

58 BİNA KİRALANDI

Elvan yalnızca KİT'lere ilişkin bilgi verdi ve yanıtında, “Ülke genelinde kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından kiralanan bina sayısı 58'dir. Bunların toplam kira tutarı yıllık 30.9 milyon TL'dir. Kiralık binada hizmet veren KİT Genel Müdürlüğü sayısı ise 3'tür. Bunların da yıllık toplam kira bedeli 12.2 milyon TL'dir” diye konuştu.

“YANDAŞIN BİNASINI DEĞERİNİN ÜZERİNDE KİRALAYANLAR VAR”

Önerge sahibi Gürer, SÖZCÜ'ye yaptığı değerlendirmede, “Özelleştirme sürecinde çok sayıda kamu binası ya satıldı ya yıkıldı. Kamu kurumları kiracı olarak faaliyet sürdürmeye başladı. Bazı kamu kuruluşlarının kiralık binalarının, bölgedeki kira bedellerinin aksine çok yüksek olduğuna ilişkin örnekler de var. Kamunun, kendi binasını gereği gibi yapıp kullanması doğru olandır. Kira kamuda bazı olumsuz örneklerde olduğu gibi yandaşın binasını değerinin üzerinde kiralamak olarak da yansımaktadır. Devlet kaynakları doğru ve gerçekçi şekilde kullanılmalı ve israftan kaçınılmalı” dedi.