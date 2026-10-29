Bak İsmail kardeşim, hakkında tonlarca yorum yapılıyor! Sen Fenerbahçe’de 10 yıl ter döktün, formayı ıslattın, belki de çok yerin kırılmış ve kanamıştır. Yani o formada senin kan izin de vardır. 4 defa teknik adam olarak geldin, en sonunda gittin. Ama kötü gittin. “Ben nerede hata yaptım?” diye acaba kendince bir muhasebe yapacak mısın? Bak İsmail kardeş! En son Fener’e geldiğinde Aziz Yıldırım başkan. O bir iş adamı. Fenerbahçe forması giymemiş. Ama Fenerbahçe’deki yöneticiliği yüzünden hapis yatmış biri. Şimdi buradan nereye geleceğim? Senin yaşadığın olaydan aslında Türkiye’deki insanların ders çıkarması gerekir. Her şeyi bırak Roma maçında herkes Roma’nın galibiyetini bekliyor. Maç 1-1 bitiyor ve senin takımın da iyi oynayarak maçı kazanmayı kaçıran taraf oluyor. Ama sen öyle şeyler yaşadın ki maç bitiminde isyan ederek “Bir daha geri dönmemek üzere” deyip, istifa ettin ve evine gittin. Büyük ihtimalle haklıydın. Yaptığın iş yanlıştı, seni getiren yönetime (Pardon başkana) danışmadın. İstifa tek taraflıdır, geri dönerek hayatındaki en büyük hatalardan birini yaptın. Hayatta herkese şans bir kere güler. Faydalanırsın, faydalanamazsın o senin kabiliyetine kalır. Sen tam dört kere Fenerbahçe teknik direktörü oldun. Bu, senin kapasitene göre çok büyük bir şans. Roma maçı sonrasında istifan bence doğru, dönüşün yanlıştı. Bak İsmail, kaçıncı şansını kullanamıyorsun? Ama işte o günden sonra Allah sana bir şans daha verdi. Nerede verdi, biliyor musun? Galatasaray derbisinden önce Divan Kurulu’nda Aziz Yıldırım, “Benim aklımda İsmail Kartal yoktu, siz istediniz ben getirdim” dedi. Ardından Guendouzi ve Kante ile ilgili saçma sapan konuştu ve sen o şartlarda sahaya çıktın. Aziz Yıldırım seni aslanların önüne yem attı. Aziz Yıldırım’ın o toplantıdaki konuşmasından bir dakika sonra istifa etmen gerekirdi. Aziz Yıldırım resmen seni kovmaktan beter etmişti. Artık sen o futbolcuların karşısında teknik direktör İsmail değil, zavallı İsmail’din. Nitekim öyle oldu. Senin kabiliyetin bu kadarmış İsmail kardeş! Fazla zeki değilmişsin ama iyi insan olduğun belli. Senin çok maçını yönettim. Seni sahadan da tanıyorum. Şimdi kamuoyuna şunu da söyleyeyim: Teknik direktörlükte biraz da şans lazım. Galatasaray-Fenerbahçe maçı, iki teknik adam da saçma sapan değişiklikler yapıyorlar. Maç 2-1 Galatasaray’ın lehine. Fenerbahçe hücum ediyor, son dakikalarda Lemina neredeyse çizgiden çıkarıyor. Gol olsaydı bugün neler konuşacaktık? Sen yine kalacaktın İsmail ama teknik direktör olarak kalmayacaktın. Okan büyük yara alacaktı, Aziz Yıldırım seninle oynamaya devam edecekti. Aslında Aziz Yıldırım seninle satranç oynadı, seni mat etti. Başka bir teknik direktörle oynar mıydı? Benim bildiğim Aziz Yıldırım oynayamayacağı adamı teknik direktör yapmaz.