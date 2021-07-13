Kore Pop milyarderi birkaç ayda servetini ikiye katladı

Bang’ın, Nisan ayında dünya çapındaki pop yıldızları Justin Bieber ve Ariana Grande’nin arkasındaki şirketin satın alındığını açıklamasının ardından şirketi Hybe’ın hisseleri büyük artış gösterdi.

3,2 MİLYAR DOLARLIK SERVET

Hybe Corporation veya daha çok bilinen ismiyle Big Hit Entertainment şirketi, 2 Nisan’da Bieber ve Grande’nin kariyerlerinin arkasındaki ABD medya grubu Ithaca Holding için 1,05 milyar dolar ödediğini söyledi.

Bu satışın da etkisiyle Hybe hisseleri, Ekim’de Güney Kore’de gerçekleştirilen halka arzdan bu güne yüzde 130 arttı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre Bang’ın serveti yaklaşık 3.2 milyar dolar değerine yükseldi. Şirketin ilk halka arzı gerçekleştiğinde, Bang’ın net serveti 1,5 milyar dolar civarındaydı.

BTS ÜYELERİ EŞ HİSSEYE SAHİP

BTS’in 20’li yaşlarındaki yedi üyesinin her biri 18,3 milyon dolar değerinde eş hisselere sahip. Bieber ve Grande’nin ise 14,3 milyon dolar değerinde hisseleri var.

Hybe’nin yüzde 34’üne sahip olan ve Güney Kore’de “Hitman” olarak bilinen Bang, geçtiğimiz günlerde CEO’luk görevinden istifa etti. Bang’in başka idari görevlerde bulunacağı ve müzik prodüksiyonunu denetlemeye devam edeceği bildirildi.

GELİRİN YÜZDE 88’İ BTS’DEN

Grubun son hit parçası Butter, haftalarca müzik listelerinin zirvesinde yer aldı.

Hybe, geçen yıl yaptığı açıklamada 2020’nin ilk yarısındaki gelirinin neredeyse %88’inin BTS’den geldiğini açıklamıştı.

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