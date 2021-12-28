KPMG: Kur bu kadar dalgalıyken yabancı yatırımcı çekmek zor

KPMG verilerine göre, Türkiye'de 2021'de değeri açıklanan yaklaşık 14 milyar dolarlık bir birleşme satın alma işlemi oldu. Yerli yatırımcıların yarattığı işlem hacmi yabancı yatırımcıları aştı. KPMG Türkiye Şirket Ortağı Müşfik Cantekinler, "Kurların bu kadar dalgalandığı ülkeye yabancı yatırımcı çekmek zor oluyor" dedi.

Sozcu.com.tr

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KPMG Türkiye, bu yıl üçüncüsünü hazırladığı yıllık ‘KPMG Perspektifinden Birleşme ve Satın Alma Trendleri 2021’ raporunun sonuçlarını çevrim içi düzenlenen toplantıda açıkladı.

KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı Şirket Ortağı Gökhan Kaçmaz, “Türkiye’de bu sene değeri açıklanan yaklaşık 14 milyar dolar tutarında bir birleşme satın alma işlemi gerçekleşti. Değeri açıklanmayanlarla birlikte yaklaşık 15.5 milyar dolar tutarında işlem olduğunu tahmin ediyoruz” dedi.

2022’nin de 2021’e benzeyeceğini ve 15 milyar dolar bandında bir işlem hacmi gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini dile getiren KPMG Türkiye Kurumsal Finansman Bölüm Başkanı ve Şirket Ortağı Müşfik Cantekinler ise, “Kurların bu kadar dalgalandığı ülkeye yabancı yatırımcı çekmek zor oluyor” diye konuştu.

YABANCI, YERLİNİN GERİSİNDE KALDI

Rapora göre, yabancı yatırımcıların gerçekleştirdiği birleşme ve satın alma işlem sayısı, 2021’de geçmiş yılların altında kalarak toplam işlem sayısının yüzde 19’u oldu.

Bu kapsamda, yabancı yatırımcıların 2021’de toplam 60 birleşme ve satın alma işlemi gerçekleştirdiği görüldü.

Buna karşın 2021’de yabancı yatırımcıların geçen yıla kıyasla yarattıkları işlem hacmi 4 milyar dolar olarak gerçekleşip artış gösterse de toplam işlem hacminden aldığı pay yüzde 28 ile yerli yatırımcıların gerisinde kaldı.

ANTALYA HAVALİMANI VE TRENDYOL

Öte yandan açıklanan rapora göre, 2021’de dünyada yaklaşık 5,1 trilyon dolarlık birleşme ve satın alma işlemi gerçekleşti. Bu tutar, son 20 yılın en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti.

Dünyada rekor seviyede gerçekleşen işlem hacminin arkasındaki temel nedenler likidite bolluğu ve finansal yatırımcıların yatırım iştahı ve tedarik zincirlerindeki yeniden yapılanma şeklinde öne çıktı.

Türkiye’de ise değeri açıklanan işlem hacmi son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak toplam 14 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

İşlem hacmi bazında taşımacılık sektörü ön plana çıktı.

Taşımacılık sektöründeki en büyük işlem Antalya Havalimanı’nın 25 yıllığına işletme hakkı ihalesinin TAV Havalimanları ve Fraport tarafından oluşturulan ortak girişim tarafından 8 milyar 211,4 milyon dolar bedelle kazanılması oldu.

Teknoloji, medya ve telekomünikasyon sektöründeki en büyük işlem Trendyol’un yüzde 8,7 hissesinin bir yabancı yatırımcı grubu tarafından 1 milyar 435 milyon doları bedelle satın alınması oldu.

Söz konusu iki işlem bu yılın ‘mega işlemleri’ olarak kayıtlara geçti.

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