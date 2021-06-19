Kriptoda hedef yatırımcıyı korumak

Dijital para borsalarında art arda yaşanan skandalların ardından, Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti. Bakanlığın, borsaları düzenleyip denetleyeceği yönetmeliğin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Sektörde profesyonel hareket eden borsaların destek verdiği düzenlemede, bazı sektör temsilcilerinden de görüşler alındı. SÖZCÜ'nün edindiği bilgilere göre, Avrupa Birliği'nin (AB) kripto varlıklara yönelik regülasyonlarından da yararlanıldı. Olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla, kripto para borsası açılması izne bağlanacak. Yani eskiden olduğu gibi her isteyen internet sitesi kurup borsa faaliyeti yürütemeyecek.

YETKİLİLER ARAŞTIRILACAK

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) da denetim yapacağı yeni düzenlemede, şirket yetkilileri ilgili makamlar tarafından soruşturulacak. Bununla birlikte internet sitelerinde kullanılacak güvenlik önlemleri ile ilgili belirli standartlar getirilecek. Bakanlığa sunulan yönetmelikte, yatırımcıların varlıklarının korunması için önemli maddeler ele alındı. Buna göre, kripto borsasına giren müşterinin parası derhal bir bankaya veya bir kredi kuruluşuna yatırılacak.

Denetim ve güvenlik üst seviyede olmalı

Kripto para borsalarında uluslararası standartların uygulanmasının önemli olduğunu söyleyen Bitay CEO'su Niyazi Yılmaz, bu düzenlemeler sayesinde yerli borsaların dünyaya da açılabileceğini belirtti. Kripto para borsası açılması için belirli kriterler olması gerektiğini ifade eden Yılmaz, “Sermaye yeterliliğine bakılmalı, IT ve mali bağımsız denetim zorunlu olmalı, güvenlik standartları getirilmeli ve kurucu ortakları nitelikli olmalı” dedi.