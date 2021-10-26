Kriz, ihracatı doğrudan etkileyecek süreci tetikler

Büyükelçilerin imzaladıkları ortak bildiri sonrası yaşanan diplomatik krizin derinleşmesi durumunda Türkiye’nin ihracatı olumsuz etkilenebilir.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Aralarında ABD, Almanya ve Fransa gibi her yıl milyarlarca dolarlık ihracat yapılan pazarların kapanması durumunda, döviz girişi sıkıntısı yaşayan Türkiye, daha derin bir krize doğru sürüklenebilir. Bu ülkelerin hem en çok ticaret yaptığımız hem de borç aldığımız ülkeler olduğunu hatırlatan Sagam Strateji Danışmanlık Kurucusu Ekonomist Murat Sağman, “Bugün doğrudan yatırımların neredeyse yüzde 60'ı Avrupa'dan geliyor. Bankacılık sisteminin borçlanmasının yüzde 65'i Avrupa'dan sağlanıyor. Türkiye'nin ihracatının yarısı da Avrupa ülkelerine yapılıyor” dedi.

BRUNSON OLAYINA BENZİYOR

NATO ve IMF gibi Türkiye'nin de üye olduğu çok sayıda örgütte ABD'nin oldukça güçlü olduğuna dikkat çeken Sağman, Türkiye'ye karşı buralardan da yaptırım gelebilme riskinin olduğunu kaydetti. Sağman, “2018'de Rahip Brunson olayında neler olabileceğini gördük. Bizim iktisadi ve ekonomik olarak sarsılmamamız mümkün değil. Daha önce siyasi krizler yaşandı ama ticareti etkilemedi. Şimdi durum çok farklı. Doğrudan etkileyecek bir durum söz konusu” dedi.

ABD pazarı büyüyor

Türkiye'nin ihracatı emtia fiyatlarındaki artış ve siparişlerin Çin dışındaki ülkelere kayması nedeniyle son aylarda yükseliyor. Büyükelçi krizi yaşanan 10 ülke arasında en fazla ihracat artışı da ABD ve Kanada'da görülüyor. Özellikle ABD pazarındaki büyüme, ihracatçıların yüzünü güldürüyor.