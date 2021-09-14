Kuraklık İtalyan makarnasını da etkiledi: Milli yiyeceğe zam

Dünya genelinde bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle buğday fiyatlarının yükselmesinin ardından İtalyanların en sevdiği yiyecek olan makarnada ciddi fiyat artışı yaşanacak.

Sozcu.com.tr

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Küresel buğday fiyatlarının yükselmesi nedeniyle İtalya’nın milli yiyeceği sayılan makarnada fiyat artışları kaçınılmaz görünüyor.

İtalyanlar en sevdikleri temel gıda için maliyet artışları nedeniyle yakında daha fazla para ödemek zorunda kalacak.

Makarnalık buğday olarak da bilinen durum buğdayının fiyatı bu yıl yüzde 60’tan fazla arttı. Kuraklık nedeniyle küresel buğday rekoltesindeki düşüş buğday fiyatlarını etkiledi. Dünyanın en büyük iki buğday üreticisi Rusya ve Kanada’da kuraklık nedeniyle buğday verimi düştü ve fiyatlar arttı.

SEVKİYATLARDA YÜZDE 41 DÜŞÜŞ

Batı Kanada limanlarından yapılan tahıl sevkiyatlarının Ağustos ayının üçüncü haftasında bir yıl öncesine göre yüzde 41 düştüğü bildirildi. Bu veriler buğday fiyatlarındaki artışın devam edeceğinin bir işareti.

Fiyatların artması temel gıda ürünü olan makarnanın fiyatını da kısa vadede artıracak.

Bloomberg’in İtalyan basınından aktardığına göre, ülkenin en büyük makarna üreticilerinden La Molisana SpA’nın CEO’su Giuseppe Ferro, “Ailemiz 110 yıldır bu işin içinde ama böyle bir durumla daha önce hiç karşılaşmadık” dedi.

STOK İŞE YARAMIYOR

Ferro’ya göre, büyük makarna üreticileri şimdiden iki yıla kadar saklanabilecek tahıl stoklamak için acele ediyor. Ancak durum buğdayından elde edilerek makarna üretmek için kullanılan irmik ancak bir kaç ay dayanabiliyor. Dolayısıyla makarna malzemeleri stoklamaya çok uygun değil.

Ayrıca Ferro, düşük rekoltenin üretim maliyetleri üzerinde etkisi olduğunu ve yılbaşından önce perakende fiyatlarının artmasına yol açacağını sözlerine ekledi.

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