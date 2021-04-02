Kurumlar vergisi 5 puan artacak

Kanun teklifinin TBMM’den geçerek yasalaşması halinde bu sene için kurumlar vergisi oranında 5 puanlık artış gerçekleşmiş olacak.

Kurumlar vergisi 2017’de yapılan yasa değişikliği ile 2018-2020 yılları için yüzde 20’den yüzde 22’ye çıkarılmıştı. 2021 için ise tekrar yüzde 20 uygulanmıştı.

Sunulan teklifte, ayrıca yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde çalışanların Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primlerinin İşsizlik Fonu’ndan karşılanması ve yine bu sektörde çalışıp Nisan ve Mayıs aylarında aylıksız izne ayrılanlara 1,500 lira ödeme yapılması da yer alıyor.

Teklif ayrıca, hastalık ve analık sigortasından ödenecek geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 12 ayın dikkate alınmasına yönelik düzenleme yapılmasını da içeriyor.