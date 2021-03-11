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Mazot gübre desteği ne zaman yatacak?

Kimlik numarasına göre gerçekleştirilen mazot gübre desteği ödemeleri devam ediyor. TC numarasının son hanesi 0, 2 ve VKN son hanesi 0, 2 olanlara ödemeler 12 Mart saat 18:00’dan sonra yapılacak.

Güncellenme: 09:07, 11/03/2021
HaberlerEkonomi
Mazot gübre desteği ne zaman yatacak?

Tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 377 milyon liralık destek hesaplara yatırılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı ilk ödemeleri 5 Mart tarihinde yapmaya başladı.

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Mazot gübre desteği T.C kimlik numarasına göre hesaplara ödeniyor. Bakanlık, Hububat-Baklagil-Dane Mısır kapsamında 154 milyon TL, Yem bitkileri kapsamında ise 376 milyon TL destek sağlayacaklarını bildirdi. Tarım Bakanlığı, ödemeleri bu hafta içerisinde gerçekleştirecek. TCKN son hanesi 0, 2 ve VKN son hanesi 0, 2 olanlara ödemeler 12 Mart saat 18:00'dan sonra yapılacak.

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