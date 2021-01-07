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Memur maaşına yüzde 3, lojmana yüzde 14 zam

Bu yılın ilk 6 aylık dönemi için memura yüzde 3 zam veren hükümet, memurun oturduğu lojman kiralarına ise yüzde 14’ü aşan oranlarda zam yaptı.

Erdoğan SÜZER
Güncellenme: 01:02, 07/01/2021
Haberler Ekonomi
Memur maaşına yüzde 3, lojmana yüzde 14 zam

Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı tebliğle memurlara tahsis edilen lojmanlarla bu lojmanlarda kullanılan elektrik, su ve kalorifer giderleri yüzde 13.84 ila yüzde 16 oranında zamlandı. Yeni zamlarla birlikte memurun lojman maliyeti bin 93 liradan bin 246 liraya çıktı.

ELEKTRİK VE SU DA ZAMLI

Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle uygulamaya giren tebliğle kalorifersiz kamu lojmanlarının aylık kirası, metrekare başına 4.21 liradan 4.80 liraya, kaloriferli lojmanların kirası da 5.53 liradan 6.30 liraya çıkarıldı. Kiralarının yanı sıra lojmanların ısıtma, aydınlatma ve su giderlerine de yüzde 14 zam yapıldı.

Yeni zamlarla birlikte örneğin 100 metrekare kaloriferli bir lojmanın aylık çıplak kirası 553 liradan 630 liraya yükselmiş oldu. Bu lojmanları kullananlar ayrıca aylık 74 lira kapıcı parası ve 29 lira ortak giderlere katılım parası ödeyecek.

Lojmanda oturanlar aylık 252 lira ısınma, 261 lira da elektrik ve su parası ödeyecek. Böylece toplamda lojmanda oturmanın maliyeti bin 246 lirayı bulacak.

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Yayınlanma Tarihi:06:00,