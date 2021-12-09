Memur zammı kandırmacası

Memura yüzde 35’lik maaş artırma kararının gerçeği yansıtmadığını söyleyen Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci “Algı oluşturmaya çalışıyorlar” diye konuştu.

Ümit TÜRK

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Yaklaşık 6.5 milyon memur ve emeklisi ek zam haberiyle umutlanırken, işin aslının farklı olduğu anlaşıldı. AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TBMM bütçe görüşmelerinde tüm memur ve emeklilere yüzde 30-35 arasında maaş artırma kararı alındığını açıkladı.

Ancak Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci, telaffuz edilen rakamların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Kahveci, ilave yüzde 30-35 gibi bir zam yapılmasının söz konusu olmadığını belirtti.

Kahveci, “Algı oluşturulmaya çalışılan durum, 6. dönem toplu sözleşmelerde kararlaştırılan 2022 yılı için yüzde 5+7, 2023 yılı için de yüzde 8+6'lık bir ücret artışını kapsıyor” dedi. Bu iki yıllık artış rakamlarının toplamının dahi yüzde 30-35 olmadığına dikkat çeken Kahveci, “Numan Kurtulmuş, bu durumu sanırım ilave ücret artışı gibi algıladı. Yoksa ne Cumhurbaşkanı'ndan ne de ilgili bakanlıklardan böyle bir açıklama geldi” dedi.

Kahveci, toplu sözleşmeden çıkan karar çerçevesinde şu an en düşük memur maaşı olan 4 bin 281 liranın, 4 bin 923 liraya, ortalama memur maaşının ise 5 bin 574 liradan, 6 bin 410 liraya yükseleceğini söyledi.

SEYYANEN ZAM

Son gelişmelerin çalışanın gücünü azalttığına dikkat çeken Kahveci, bu iyileştirmeye ek olarak da derhal maaşlara 1000 TL seyyanen zam ve ayrıca %3 refah payı istediklerini belirtti.

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