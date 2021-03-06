Mersin halkı zor durumda

Vatandaş artık çay bardağıyla yağ ve bayat ekmek alarak karnını doyurmaya çalışıyor. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır Anamur, Erdemli ve Tarsus ilçelerini ziyaret etti.

Halkın büyük sıkıntılarla mücadele ettiğini gören CHP'li Vekil Başarır, “Bakkala giden ev hanımı çay bardağında yağ almak zorunda kalıyor. Kasaba giden emekli, 5 liralık et istiyor. Birileri kemiksiz tavuk eti alırken, birileri tavuğun kemiğini alıp çocuğuna çorba yapıyor. İnsanlar 50 kuruş olduğu için bayat ekmek kuyruğuna giriyor, Mersin bu durumda” dedi.

YÜZLERİ KIZARMALI…

Başarır şöyle devam etti: “Herkesi dinledik. Ve gerçekten ortada çok vahim bir tablo vardı. AKP iktidara geldiğinden beri Çukurova Havalimanı bitmedi. Mersin Antalya Otoyolu bitmedi. Aksaray Mersin demiryolu bağlantısı yapılmadı. Kazanlı sahil projesi ortada kaldı. 19 yılda çok sayıda fabrika kapandı ama bir tek fabrika açılmadı. Milyarlarca borçla Büyükşehir Belediyesi devralındı. Buna rağmen 750 bin aileye sıcak yemek verildi, 1.5 milyon maske, 90 bin sağlık seti dağıtıldı. İktidarın sokağa çıkarken yüzünün kızarması lazım.”