MÜSİAD: Asgari ücret artışında enflasyonun üzerindeki kısmı devlet üstlensin

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, asgari ücret zammının mutlaka yıl sonu enflasyon oranının üzerinde olması gerektiği çıkışında bulundu. Asmalı, yapılacak zammın enflasyon oranı kadarlık kısmının işveren, üzerindeki kısmın da devlet tarafından üstlenilmesini talep etti.

Sozcu.com.tr

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Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, asgari ücret artışının enflasyon üzerinde olmasını talep etti.

Asmalı, ‘MÜSİAD 2021-2023 Yönetim Kurulu, Hedefler, Faaliyetler’ tanıtım toplantısında konuştu.

“2022 için belirlenecek asgari ücret zammının, işveren üzerindeki asgari ücret vergi yüklerinin bir kısmı azaltılmak sureti ile mutlaka yıl sonu enflasyon oranının üzerinde olması gerektiğini düşünüyoruz” diyen Asmalı, “Yapılacak zammın enflasyon oranı kadarlık kısmının işveren, üzerindeki kısmın da devlet tarafından üstlenilmesinin iyi olacağı düşünüyoruz” diye konuştu.

‘HAM MADDE VE ARA MAMUL TEŞVİKİ ARTMALI’

Asmalı, çalışanların daha iyi maddi koşullar altında çalışması ve alım güçlerinin artmasının en az çalışanlar kadar, işverenleri de memnun edeceğini ileri sürdü.

Asmalı ayrıca, Merkez Bankası’nın politika faizinde yaptığı indirimlere ve artan ham madde maliyetlerine de değindi.

Ham madde ve ara mamul teşviklerinin artırılmasını talep eden Asmalı, “Türkiye’nin stratejik ham maddelerini yurt dışına belli kota ile satması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Diğer yandan, faizin düşürülmesini desteklediklerini kaydeden Asmalı, “Faizler ne kadar düşerse üretim maliyetleri de kredi faizlerinin gevşemesine bağlı olarak aynı miktarda düşecektir. Bu durum enflasyonun düşmesine katkı sağlayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

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