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Nohut ve amonyak ihracı izne bağlandı

Nohut, saf amonyak ve sülfürik asit ihracı kayda bağlı ürünler listesine eklendi.

Sozcu.com.tr
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Nohut ve amonyak ihracı izne bağlandı

Ticaret Bakanlığının İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete’de bugün yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığı’nın kararına göre, nohut, saf amonyak ve sülfürik asit ihracı kayda bağlı ürünler listesine eklendi.

12 Ekim'de Ticaret Bakanlığı’nın kararına göre, bazı gübre çeşitlerinin ihracı kayda bağlı ürünler listesine eklenmişti.
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