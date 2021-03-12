Osmangazi’ye 6 ay için 1.5 milyar TL ödenecek

Yüksek geçiş ücretlerine rağmen devletin verdiği garantili geçiş bedelinin çok fazla olması Hazine garantili yap-işlet-devret (YİD) projelerinin faturasını da artırıyor. Mega projeler olarak adlandırılan bu projeler kapsamındaki köprü ve otoyolları hiç kullanmayan 81 ilde yaşayan 83 milyon vatandaş, garanti ücreti bedellerini ödemek zorunda kalıyor.

6 AYLIK DÖNEM

2020'nin ilk 6 ayı için Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu için garanti bedeli kapsamında işletici firmaya 1 milyar 750 milyon TL ödeme yapılmıştı. Geçen yılın ikinci yarısı için “garanti” kapsamında yapılacak ödemeye ilişkin tutar da büyük ölçüde netleşti.

İşletmeci Otoyol Yatırım A.Ş.'ye 2020 yılı 1 Temmuz-31 Aralık döneminde araç geçişlerinin garanti sınırının altında kalması nedeniyle 1.5-1.6 milyar lira düzeyinde bir ödeme yapılacak. Ödemenin, en geç bu ay sonunda yapılması öngörülüyor.

Şirkete yakın kaynaklar, ödemeyle ilgili çalışmaların sürdüğünü, tutarın ise büyük ölçüde kesinleştiğini ifade etti.

2019'DA 2 MİLYAR TL

CHP Kocaeli Milletvekilli Haydar Akar'ın verdiği bilgiye göre, 2019'da Osmangazi'den sadece 8 milyon 486 bin araç geçtiği için Hazine garantisi kapsamında 2 milyar 35 milyon TL ödeme yapıldı. Akar, yıllık 14 milyon 600 bin araç geçiş garantisi verilen Osmangazi Köprüsü'nden otomobil geçiş ücretinin 117 TL olduğunu açıklamıştı.

3 KÖPRÜNÜN VATANDAŞA FATURASI 3 MİLYAR LİRA

Türkiye, yap-işlet-devret (YİD) modeliyle özel sektör eliyle “mega” olarak nitelendirilen büyük alt yapı projelerini gerçekleştirdi. Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu bu çerçevede yapılan garanti ödemeleri ile sık sık gündeme geliyor. Araç geçiş sayılarının yetersiz olması nedeniyle 2019'da Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü için ödenen tutar 3 milyar TL'ye yaklaştı. Garanti bedelleri kapsamında Osmangazi Köprüsü'nün işleticisi Otoyol Yatırım A.Ş.'ye yaklaşık 1.5 milyar lira ödenmesi bekleniyor.