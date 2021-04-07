Otellerde sınırsız yabancı işçide geri adım

AKP'li milletvekillerinin turizmi teşvik adı altında Meclis'e getirdiği yasa teklifinde yer alan ve turizm tesislerinde sınırsız sayıda yabancı işçi çalıştırmanın önünü açan madde tepkiler üzerine geri çekildi.

Maddenin çekilmesi yönünde AKP, CHP ve İYİ Parti'nin verdiği önergeler kabul edildi. 10 milyonu aşkın işsizin olduğu bir dönemde yabancı işçilere avantaj sağlayan bu madde, kamuoyunun tepkisini çekmişti. Mevcut kanunlara göre turizm tesislerinde toplam personelin yüzde 10'undan fazla yabancı işçi çalıştırılamıyor. Bu oran yüzde 20'ye kadar çıkarılabiliyor.

AKP'li milletvekillerinin otel ve turistik tesislerde sınırsız sayıda yabancı işçi çalıştırmanın önünü açan maddenin de bulunduğu Turizmi Teşvik Kanununda değişiklik yapan yasa teklifi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda değiştirilerek kabul edildi.

Komisyonda yabancı işçilere geniş çalışma imkanı veren madde bütün partilerin uzlaşmasıyla tekliften çıkarıldı. Bu madde yasalaşmış olsaydı otel ve turizm işletmeleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından aldıkları izinle hiç bir sınıra tabi olmadan diledikleri kadar yabancı personel çalıştırabileceklerdi.

Ayrıca deniz turizmi yapan işletmeler de Ulaştırma Bakanlığından yeterlilik belgesi almaları şartıyla yabancı zabit ve kaptanları işe alabileceklerdi.

10 TÜRK'E 1 YABANCI

Halen yürürlükteki yasalara göre, işletmelerin çalıştırabileceği yabancı personelin sayısı toplam personelin yüzde 10'unu geçemiyor. Yani 10 işçi çalıştıran işletmeler en fazla 1 yabancı işçiyi işe alabiliyorlar.

Bu oran bakanlıkça yüzde 20'ye kadar arttırılabiliyor. Bu sınırların kaldırılmasını öngören madde, 10 milyona dayanan işsizler ordusu iş ararken otellerin ucuz yabancı işçilerle doldurulacağı endişesiyle yoğun eleştiri almıştı.

O ZAMAN BU MADDEYİ NİYE YAZDIK?

Maddenin tekliften çıkarılması için bütün partiler anlaşma sağlamasına rağmen teklifi hazırlayan AKP Milletvekili Atay Uslu'nun madde üzerinde savunma yönünde konuşmak istemesi Komisyon Başkanı AKP Milletvekili Tahir Akyürek'in tepkisine yol açtı.

Israrla söz isteyip konuşan Atay Uslu, bu düzenlemeyle sınırsız yabancı işçi çalıştırmanın önünün açılmayacağını iddia etmesi üzerine Başkan Akyürek, “Şimdi Atay Bey, ben de derim ki o zaman, bu maddeyi niye yazdık? Niye teklif ettik?” diyerek tepki gösterdi.