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Resmi Gazete’de yayımlandı! Esnafa hibe desteği yürürlüğe girdi

Corona virüsü salgınından etkilenen esnafa yönelik hibe kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 5 bin ila 3 bin lira hibe desteğinden 17 Mayıs itibarıyla gelir vergisi mükellefi olan esnaf yararlanabilecek.

Güncellenme: 00:53, 21/05/2021
HaberlerEkonomi
Resmi Gazete’de yayımlandı! Esnafa hibe desteği yürürlüğe girdi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, hafta başı Kabine toplantısı sonrası esnafa destek paketini açıklamıştı. Erdoğan, esnaf ve işletmelere iki ayrı grupta bir defalık 3 ve 5 bin lira nakdi yardım yapılacağını belirterek ”235 bin esnafa 5 bin TL, 1 milyon 150 bin esnafa da 3 bin lira hibe verilecek” demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı destek paketi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, corona virüsü, salgını nedeniyle esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek hibe desteğinin usul ve esasları yayımlandı.

Karara göre, hibe desteği tek seferde ödenmek üzere ekonomik faaliyet konuları Bakanlık tarafından belirlenecek iki ayrı grup için 5 bin TL ve 2 bin TL olacak.

Hibe desteğinden 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek tacirler esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecek.

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Yayınlanma Tarihi:00:11,