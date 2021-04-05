Restoran işletmecileri dert küpü: Virüs değil açlık öldürecek

Kamera: Sinan Tunç

Kademeli normalleşme sonrasında hızla artan vakalar, tedbirleri tekrar getirdi. Çok yüksek riskli illerde pazar günü devam eden sokağa çıkma kısıtlamasına cumartesi günü de tekrar eklendi.

Öte yandan Ramazan ayı boyunca da lokanta ve kafelerin sadece paket servisle faaliyet göstermesine müsaade edilecek. 4 ay aranın ardından kısıtlamalarla açılan lokanta sahipleri ise kara kara kepengi tekrar indirecekleri günü düşünüyor. SÖZCÜ’ye konuşan esnaflar, batma noktasına geldiklerini söyledi.

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“İÇKİSİZ LOKANTALAR BİZİM KURBANIMIZ”

Kasım ayından marta kadar 4 ay kapalı kaldıklarını hatırlatan lokanta sahibi Ahmet Aladağ, “Açtığımız süre içinde sadece elektrik faturalarını ödeyebildik. 4 aydır doğalgaz, su, kira ödeyemiyoruz. Devletten bir beklentimiz yok, vermiyor çünkü. Bende 45 kişi çalışıyor. 3 işletme var. Toplam aldığım para bin lira. Cumhurbaşkanı diyor ya ‘esnaflarımıza yardım ettik’ diye. Ben hiçbir şey görmedim. Kime yardım ediyorlar, onu çok merak ediyorum.

Evimize ekmek götürecek durumumuz yok. Kiralarımızı ödeyemiyoruz. Ramazanda tam kapanma olacak. Benim anlamadığım konu şu; virüsü biz mi getirdik Türkiye’ye? Bütün AVM’ler açık. Akşam saat 21.00’de sokağa çıkma yasağı var, 19.00’da biz kapatılıyoruz ondan sonra otobüs durakları hınca hınç dolu. Miting yapıyorlar, 30 bin kişi, 20 bin kişi topluyorlar. Orada corona yok.

Bunun coronayla bir ilgisi yok. İçkisiz lokantalar da bizim kurbanımızdır. Çünkü çok zor durumdayız. 30 senelik geleceğimizi 1 gecede çaldılar. Bazen eve gitmeye ekmek parası bulamıyoruz. Yok, ne yapabilirsin ki? Yine günah keçisi biz seçildik.” diye konuştu.

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“BİZ İÇKİLİYİZ, VİRÜS ÜRETİYORUZ”

Ödenememiş faturalarını tek tek gösteren lokanta işletmecisi Nuh Yılmaz, “Sıkıntı, virüs sadece restoranlarda mı oluyor? Büyüklerimizin bunu iyi bir değerlendirmesini rica ediyorum. Bugün, bir konfeksiyonda kaç kişi çalışıyor? Veya buna benzer yerlerde… Tamam, biz içkiliyiz virüsü üretiyoruz. İçki vermeyen lokantalar var, onlarda mı üretiyor? ‘Paket servis yapın’ diyor, ben burada alkolü kime paket yapacağım? Benden mi alacak, adam gider büfeden alır.

Vatandaş olarak benim önerim, 15 gün tam kapanma. Bu virüsü biz burada üretmiyoruz, piyasaya vermiyoruz. Ben, bir senedir 5 kuruş para almadım. 3 çocuğum var. Birisi üniversitede okuyor, kirada oturuyorum. Ne yapmamız lazım? Akşam 19.00’da kapanıyor. Benim işim zaten o saatten sonra. Hadi ona da razı geldik.

Millet işten çıkıyor 19.00’da biz dükkanı kapatıyoruz. Bir cumartesimiz vardı, onu da aldılar. Ne yapacağız? Hırsızlık yapamayız, yolsuzluk yapamayız, yankesicilik yapamayız. Suç hep niye bize kesiliyor. Bu faturalar nasıl ödenecek?” ifadelerini kullandı.

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“BİZİ VİRÜS DEĞİL, AÇLIK ÖLDÜRECEK”

Bir sene içinde üçüncü kez kapanacaklarını belirten işletmeci Murat Özdemir ise şöyle konuştu:

Biz Ramazanda çalışamayacağız. Paket servis mümkün değil. Esnaf olarak çok çaresiziz. Devletin verdiği yardım özellikle kira yardımı çok komik bir rakam. Bizim onda bir bile değil. Kiralar birikti, personelin maaşını ödeyemiyoruz. Biz, evimize ekmek götüremiyoruz. İflastayız şu anda. Açıyoruz ama bomboş dükkan.

Saat kısıtlaması çok kötü. Ben, 19.00’dan sonra para kazanabiliyorum. Canlı müziğe izin vermiyorlar. Bilgisayardan çok kısık sesle müzik yapmamızı istiyorlar. Cumartesi günleri bir tek bir hareketlenme oluyordu o da çok tatmin edici değil. Cumartesiyi de bitirdiler. Esnafı bitirdiler kısaca. Bizi, virüs değil açlık öldürecek.

“YETERLİ DESTEĞİ ALDIĞIMIZA İNANMIYORUM”

“Kasım da kapandığımızda biriken borçlarımız, kiralar, elektrik, tedarikçilerimiz, personelimiz vs. bunların hepsi açıldığımızdan beri bir buçuk aylık sürede bunları ödemek zorunda hissettik ve ödedik.” diyen işletmeci Tarkan Topçu, sözlerini şöyle tamamladı:

Bu bizim cebimizi boşalttı. Tekrar kapanıyoruz. Tekrar borç birikecek. Verilen destek ne kadar yeterli olabilir? Ben yeterli olacağını düşünmüyorum. Yeterli desteği aldığımıza da inanmıyorum. Benim kepengim kapalıyken gelen elektrik faturasını ödemek durumunda kaldım. Şu an onu kullanamadan tekrar kapatıyorum.