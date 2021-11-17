Rus Sberbank’tan Akkuyu’ya yeni kredi

2019'da Akkuyu nükleer santralinin inşaatı için 400 milyon dolar kredi veren Rus bankası Sberbank, 800 milyon dolarlık yeni bir kredi daha vereceğini duyurdu.

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Rusya’nın en büyük bankası Sberbank, Akkuyu nükleer santralinin inşaatı için 800 milyon dolar kredi vereceğini açıkladı.

Sberbank 2019’da santralin inşaatı için 400 milyon dolar kredi vermişti.

Sberbank’tan yapılan açıklamada 500 milyon ve 300 milyon dolarlık iki dilimli kredinin 7 yıl vadeli olduğu ve santrali inşa eden Rus şirket Rosatom’un bir iştirakine sağlanacağı ifade edildi.

ELEKTRİK İHTİYACININ YÜZDE 10’U

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 4 güç ünitesi de devreye alındıktan sonra yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretmesi planlanıyor.

Santralin, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılaması hedefleniyor. (REUTERS)



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