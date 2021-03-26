Sayıştay denetimi göstermelikmiş

Kamu idarelerinin faaliyetlerini denetleyen Sayıştay'ın, sorumluluğunda bulunan 3 bin 372 kamu idaresinden yalnızca yüzde 14'ü olan 476'sında inceleme yaptığı ortaya çıktı. 2 bin 896 kamu kurumu ve belediye ise hiç incelenmedi.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın sorularını yanıtlayan Sayıştay Başkanlığı şu bilgiyi verdi:

VERİMLİ YERİNE GETİRİLMELİ

“Sayıştay'ın denetim alanında yaklaşık 3 bin 300 kamu idaresi bulunmakta olup, Anayasa ve kanunlar ile Sayıştay'a verilen denetim görevinin bir plan dahilinde etkin ve verimli şekilde yerine getirilmesine ilişkin olarak Sayıştay Denetim Stratejik Planı hazırlanmaktadır. Planda öngörülen esaslar çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı Denetim Programı kapsamında 30 büyükşehir belediyesi, 37 il belediyesi, 67 ilçe belediyesi olmak üzere 395 kamu idaresinde düzenlilik denetimi gerçekleştirilmiş olup, denetimler sonucunda düzenlenen raporların tamamı Sayıştay web sitesinde yayınlanmıştır. Ayrıca 81 kamu işletmesi denetlenmiş ve yıllık denetim raporları TBMM KİT Komisyonu'na sunulmuştur.”