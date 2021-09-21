Sebze meyve komisyoncuları topu zincir marketlere attı

TÜMESKOM Genel Başkan Yardımcısı Selami Bağaçlı, zincir marketlerin sattığı ürünleri hallerden değil direkt üreticiden aldıklarını söyledi. "Marketler fiyatı artırınca sorumlusu biz görülüyoruz" diyen Bağaçlı, "Günah keçisi değiliz. Halkın gerçekleri bilmesini istiyoruz" dedi.

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Ticaret Bakanlığı’nın fahiş fiyat denetimleri sürerken halcilerden fiyat artışlarına yönelik yeni bir açıklama geldi.

Erzurum Sebze Meyve Komisyoncular Dernek Başkanı Türkiye Sebze Meyve Komisyoncu ve Tüccarlar Federasyonu (TÜMESKOM) Genel Başkan Yardımcısı Selami Bağaçlı, zincir marketlerdeki fahiş fiyatların hallerden kaynaklanmadığını; marketlerin sattıkları ürünleri halden değil, direkt üretim merkezlerinden alıp kendi depolarına sevk edip şubelerinde sattığını belirtti.

Bağaçlı, “Zincir marketler kendi fiyat artışlarını yapınca günah keçisi sebze hallerindeki işletmeler oluyor. Biz günah keçisi değiliz. Halkın gerçekleri bilmesini istiyoruz” dedi.

ÇİFTÇİDEN BEDAVAYA ALINAN YOLDA 1.5 TL OLUYOR

Fiyat artışında birçok etkenin söz konusu olduğuna dikkat çeken Bağaçlı, sebze hallerinin arz talep ile çalıştığını, fiyatın üretime göre belirlendiğini aktardı.

Artan girdilerden dolayı tarladaki maliyetin artmasının fiyat artışının ilk unsurlarından olduğunu kaydeden Bağaçlı, Antalya'dan herhangi bir ürün bedava olarak alınsa bile o ürünün Erzurum sebze haline gelinceye kadar 1 lira 50 kuruş maliyeti oluştuğuna vurgu yaptı.

Bağaçlı, “Doğal olarak o bölgelerden 2 liraya alınan bir ürün burada 3 lira 50 kuruşa maliyeti olacak. Hallerin zaten kâr marjı yüzde 8 ila yüzde 10 civarında, bu da o işletmenin emeğinin hakkıdır” diye konuştu.

Ulusal marketler konusunda ise dikkat çeken bir ayrıntıyı vurgulayan Bağaçlı, “Zincir marketlerin sebze hallerine girdi çıktıları çok olmuyor” dedi.

‘FİYAT ARTINCA CANI SIKILAN HALLERE GELİYOR’

“Bu marketler kendi fiyat artışlarını yukarıya çektiği zaman ister istemez günah keçisi biz sebze hallerindeki işletmeler seçiliyor” diyen Bağaçlı, şöyle devam etti:

“Ulusal marketlerin genel olarak kendi toplama alanları bulunuyor, bunlar üreticiden direkt olarak kendileri alıyor, kendi depolarında paketlemeleri yapılıyor, şubelerine gönderiliyor. Fiyat artışı olunca her aklına gelen halciler bu işi yapıp diyerek işin içinden çıkıyorlar. Halciler ise bu işin köprüsü konumunda. Fiyatlar yükselince canı sıkılan sebze hallerinin yolunu tutuyor, bizleri eleştiriyorlar.” (İHA)



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