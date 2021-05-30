Şekerde kömür kazığı üretime darbe vurdu

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, kömürle çalışan fabrikada 2020-2021 kampanya döneminde kullanılmak üzere kalori değeri 4800/5000 kcal olan kömür ihalesi düzenlendiğini, firmayla 27 bin kömür üzerinden sözleşme imzalandığını bildirdi.

Ancak yapılan incelemede kömürün değeri yarı yarıya düşük ve 1400-2200 kalori çıktı. Kalitesiz kömürün yakıldığı fark edildikten sonra yapılan ölçümlerde üretimin 10 günde bin 240 tondan 610 tona düştüğü belirlendi.

CHP Milletvekili Gökan Zeybek, konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye yönelttiği soru önergesinde, “Şeker fabrikalarına kömür alımında değer ölçümü, kontrolü ve onayı aşamalarında kamu zararına yol açacak suistimaller yaşanmış mıdır? Bu firma hangi fabrikalara ihale ile kömür vermiştir?” diye sordu.