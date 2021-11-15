Shell, Hollanda’yı terk ediyor

İngiltere-Hollanda ortaklı enerji şirketi Shell, Hollanda'yı tamamen terk ederek ismini değiştiriyor. Shell'in kararının arkasındaki asıl sebebin vergi politikası olduğu düşünülüyor.

Sozcu.com.tr

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İngiliz-Hollanda ortaklı çok uluslu petrol ve doğalgaz şirketi Royal Dutch Shell, genel merkezini Hollanda’dan İngiltere’ye taşıma kararı aldı.

Shell bugün yaptığı açıklamada, yatırımcıları gemide tutmak için vergi mükellefliğini ve genel merkezini Hollanda’dan İngiltere’ye kaydıracağını ve ikili hisse yapısını kaldıracağını söyledi.

ASIL SEBEP VERGİ Mİ?

Kararın ülkelerin vergi politikaları ve şirketin kurumsal sadeleştirme planı ile ilgili olduğu düşünülüyor. Hollanda yerleşik şirketler için kâr payları üzerinden yüzde 15 vergi kesintisi uygularken, İngiltere’de böyle bir vergi bulunmuyor.

Ayrıca 2018’de şirket Hollanda’da bu vergilerin kaldırılması için kulis yapmış ancak başarılı olamamıştı.

ADINI DEĞİŞTİRİYOR

Karmaşık ikili yapısı nedeniyle yatırımcılardan çeşitli sorularla karşılaşması nedeniyle bu kararı aldığı belirten şirket, adından da iki ülkeyi simgeleyen “Royal Dutch” kelimesini çıkarmayı planlıyor.

Shell, daha önce de kurumsal yapısını basitleştirme ve hissedarlara kâr dağıtımını kolaylaştırma niyetinde olduğunu duyurmuştu.

Şirket Başkanı Andrew Mackenzie bugün yaptığı açıklamada, “Sadeleştirme, hisse yapımızı tek bir ülkenin mali ve yasal yargı yetkileri altında normalleştirecek ve bizi daha rekabetçi hale getirecek” dedi.

İNGİLTERE’DE HİSSELER GÜÇLENDİ

Plan kapsamında Amsterdam ve New York’ta işlemleri sürecek olan şirketin hisseleri haberin ardından Londra’da yüzde 2,1 değer kazandı.

Shell’in taşınma için 10 Aralık’ta yapılacak genel kurul toplantısında hissedarların oylarının en az yüzde 75’ini alması gerekecek.

SORUNLAR YAŞAMIŞTI

Shell’in bu kararında Hollanda ile yaşadığı sorunların etkili olduğu savunuluyor. Hollanda emeklilik fonu ABP, geçtiğimiz ay herhangi bir uyarıda bulunmadan Shell’i ve tüm fosil yakıt üreten şirketleri portföyünden çıkarma kararı almıştı.

Mayıs ayında da bir mahkeme firmanın emisyonlarını planlanandan daha sert ve daha hızlı kesmesi gerektiğine karar verdi.

HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA

Hollanda hükümeti konu ile ilgili yaptığı açıklamada, şirketin genel merkezini Lahey’den Londra’ya taşımayı planladığı haberlerini tatsız bir şekilde öğrendiğini belirtti.

Hollanda Ekonomi ve İklim Bakanı Stef Blok, “Kabine, Shell’in genel merkezini Birleşik Krallık’a taşımak istemesinden son derece üzüntü duymaktadır” dedi.

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