Sigaraya zam geldi

Sigara fiyatlarına bugün itibarıyla zam yapıldı. Bir tütün üreticisi grubuna ait sigaralarda paket başı 1 TL'lik zam yapıldı. Fiyatlardaki artış ortalama 6,25 oldu.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Tekel Bayiler Platformu’nun paylaştığı bilgiye göre bazı sigaralara 1 TL’lik zam yapıldı. Fiyatlardaki ortalama artış 6,25 oldu.

Zam sonrası grubun sattığı en ucuz sigara 15.50 olurken, en pahalı sigara ise 19.50 lira oldu.

ENFLASYONU ETKİLEYECEK

Enflasyon tütün ürünlerinin ciddi bir ağırlığı olması nedeniyle yapılan zammın enflasyon verilerinde de artışa sebep olması bekleniyor.

Yapılan hesaplamalara göre yapılan zam, enflasyonda yüzde 0,30’luk artışa neden olacak.

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