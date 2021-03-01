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Son dakika… Doğalgaza zam geldi

BOTAŞ, mart ayı doğalgaz satış tarifesini açıkladı. Ocak ve şubattaki zamların ardından mart ayında da konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarında yüzde bir zam yapıldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 00:31, 01/03/2021
HaberlerEkonomi
Son dakika… Doğalgaza zam geldi

Havaların soğumasıyla birlikte tüketimi artan doğalgaza bir zam daha geldi. BOTAŞ’tan yapılan açıklamaya göre mart ayında konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarına yüzde 1 zam yapıldı.

Doğalgaza gelen yeni zammı Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş., (BOTAŞ) internet sitesinden duyurdu.

Yayımlanan mart ayı tarife tablosuna göre konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, şubatta geçerli olan tarifeye göre yüzde bir artışla 1000 metreküp doğal gaz için 1289 lira oldu.

Ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise tarife 1442 lira olarak belirlendi.

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Ekonomi internet mart ayı Sanayi son dakika zam
Yayınlanma Tarihi:00:28,