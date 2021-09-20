Tarımsal girdi fiyatlarında rekor artış

Hükümet 'fahiş fiyatı' zincir marketlerde arıyor ancak tarımsal girdi fiyat endeksi temmuzda yıllık yüzde 29,38'lik artışla rekor kırdı. Gübredeki resmi artış yüzde 62'yi aştı.

Sozcu.com.tr

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Hükümet yüzde 30’a dayanan resmi gıda enflasyonuyla ilgili suçu zincir marketlere ve sebze-meyve hallerine atıp buralarda ‘fahiş fiyat’ denetimlerine başlarken, tarımsal girdi fiyatlarındaki rekor artış dikkat çekti.

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,44, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,38 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,05 arttı.

Böylece, baz yılı 2015 olan endekste yıllık artışta rekor kırılmış oldu. Yıllık artışta bir önceki zirve, kur krizinin etkisiyle Ekim 2018’de ulaşılan yüzde 27,71’lik orandı.

Haziran 2021’de oran yüzde 27,65’le rekor seviyeye yaklaşmıştı.

Yıllık değişime bakıldığında üst üste 12. ayda yükseliş kaydedilmiş oldu.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 0,68, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,20 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 27,01, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 29,78 artış gerçekleşti.



EN FAZLA ARTIŞ GÜBREDE

Yıllık en fazla artış yüzde 62,43 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda oldu.

Yıllık en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 48,07 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) ve yüzde 43,37 ile bina bakım masrafları oldu.

Buna karşılık, yıllık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 9,90 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 12,23 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 18,79 ile malzemeler oldu.



AYLIK ARTIŞTA DA GÜBRE ZİRVEDE

Aylık en fazla artış yüzde 6,16 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda oldu.

Aylık en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 3,79 ile enerji ve yağlar ve yüzde 3,10 ile bina bakım masrafları oldu.

Buna karşılık, aylık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 0,55 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 0,71 ile makine bakım masrafları oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 0,44 ile malzemeler oldu.

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